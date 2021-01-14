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《我可能不會愛你》十周年 陳柏霖BV快閃店挑包送又青

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
陳柏霖出席BOTTEGA VENETA台北101全新概念快閃店記者會。圖／眾奌溝通提供、記者吳曉涵攝影
陳柏霖出席BOTTEGA VENETA台北101全新概念快閃店記者會。圖／眾奌溝通提供、記者吳曉涵攝影

農曆新年腳步越來越近，相關應景的商品和限定主題活動輪番登場。作風向來低調的義大利時尚品牌BOTTEGA VENETA（簡稱BV），近日選在台北101打造了全新概念快閃店，現場裝置以喜氣的紅色為主，搭配品牌標誌性的三角形設計元素、陳列最新1號衣櫥系列（Wardrobe 01）商品，象徵2021年嶄新愉悅的開始。

今年即將在台灣推出電影新作的陳柏霖受邀到場逛快閃店，這也是他今年第一個工作。自曝是BV創意總監Daniel Lee粉絲的他，特別推薦Cassette包，特別是黑色尼龍材質款，「因為我平常穿得比較休閒，這款包比較好駕馭。而且它依然承襲了BV最經典的編織風格，同時也很百搭。」剛好今年是他與林依晨主演的經典戲劇《我可能不會愛你》播出滿十周年，他在快閃店上也以十年後的大仁哥心境挑了一款薰衣草紫Mini Twist小羊皮手拿包，作為送給又青的禮物，「因為是快閃店限定的、又是主打顏色，同時也很方便攜帶。」

這次BV快閃店主要裝置以俐落的紅色三角形造型呈現，聚焦在創意總監Daniel Lee上任後偏好的設計細節。配上薰衣草紫色品牌LOGO的三角裝置像是一個巨大的珠寶盒，或也可以看成是呼應最新1號衣櫥系列的「衣櫥」概念所設計的，裡面以拍立得形象照裝飾，並陳列最新主打、農曆年限定商品，以女性鞋、包為主，更有此店獨家限定的三款Mini Twist包款。即日起至2月28日，在台北101購物中心4樓登場。

陳柏霖出席BOTTEGA VENETA台北101全新概念快閃店記者會。圖／眾奌溝通提供
陳柏霖出席BOTTEGA VENETA台北101全新概念快閃店記者會。圖／眾奌溝通提供
陳柏霖示範BOTTEGA VENETA包款。記者／吳曉涵攝影
陳柏霖示範BOTTEGA VENETA包款。記者／吳曉涵攝影
101獨家Mini Twist杏仁色編織小羊皮手拿包45,100元，薰衣草紫小牛皮手拿包39,700元，辣椒紅編織小羊皮手拿包45,100元。圖／眾奌溝通提供
101獨家Mini Twist杏仁色編織小羊皮手拿包45,100元，薰衣草紫小牛皮手拿包39,700元，辣椒紅編織小羊皮手拿包45,100元。圖／眾奌溝通提供
農曆年限定Mini Belt Pouch辣椒紅編織小牛皮鍊帶包，69,300元。圖／眾奌溝通提供
農曆年限定Mini Belt Pouch辣椒紅編織小牛皮鍊帶包，69,300元。圖／眾奌溝通提供
Mini Shell辣椒紅小牛皮貝殼包，77,700元。圖／眾奌溝通提供
Mini Shell辣椒紅小牛皮貝殼包，77,700元。圖／眾奌溝通提供
陳柏霖挑選的薰衣草紫Mini Twist小羊皮手拿包。圖／眾奌溝通提供
陳柏霖挑選的薰衣草紫Mini Twist小羊皮手拿包。圖／眾奌溝通提供
陳柏霖出席BOTTEGA VENETA台北101全新概念快閃店記者會。圖／眾奌溝通提供
陳柏霖出席BOTTEGA VENETA台北101全新概念快閃店記者會。圖／眾奌溝通提供
BOTTEGA VENETA台北101全新概念快閃店。圖／眾奌溝通提供
BOTTEGA VENETA台北101全新概念快閃店。圖／眾奌溝通提供
快閃店主要裝置以俐落的紅色三角形造型呈現，配上薰衣草紫色品牌LOGO的三角裝置像是一個巨大的珠寶盒。圖／眾奌溝通提供
快閃店主要裝置以俐落的紅色三角形造型呈現，配上薰衣草紫色品牌LOGO的三角裝置像是一個巨大的珠寶盒。圖／眾奌溝通提供
陳柏霖示範BOTTEGA VENETA包款。記者／吳曉涵攝影
陳柏霖示範BOTTEGA VENETA包款。記者／吳曉涵攝影
BOTTEGA VENETA台北101全新概念快閃店。圖／眾奌溝通提供
BOTTEGA VENETA台北101全新概念快閃店。圖／眾奌溝通提供
陳柏霖出席BOTTEGA VENETA台北101全新概念快閃店記者會。圖／眾奌溝通提供
陳柏霖出席BOTTEGA VENETA台北101全新概念快閃店記者會。圖／眾奌溝通提供

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