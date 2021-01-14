《我可能不會愛你》十周年 陳柏霖BV快閃店挑包送又青

農曆新年腳步越來越近，相關應景的商品和限定主題活動輪番登場。作風向來低調的義大利時尚品牌BOTTEGA VENETA（簡稱BV），近日選在台北101打造了全新概念快閃店，現場裝置以喜氣的紅色為主，搭配品牌標誌性的三角形設計元素、陳列最新1號衣櫥系列（Wardrobe 01）商品，象徵2021年嶄新愉悅的開始。

今年即將在台灣推出電影新作的陳柏霖受邀到場逛快閃店，這也是他今年第一個工作。自曝是BV創意總監Daniel Lee粉絲的他，特別推薦Cassette包，特別是黑色尼龍材質款，「因為我平常穿得比較休閒，這款包比較好駕馭。而且它依然承襲了BV最經典的編織風格，同時也很百搭。」剛好今年是他與林依晨主演的經典戲劇《我可能不會愛你》播出滿十周年，他在快閃店上也以十年後的大仁哥心境挑了一款薰衣草紫Mini Twist小羊皮手拿包，作為送給又青的禮物，「因為是快閃店限定的、又是主打顏色，同時也很方便攜帶。」