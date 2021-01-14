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迎合中國市場喜好！運動品牌農曆新年系列服飾、鞋款風格好接地氣

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
New Balance邀請Kiwi李函（右）、Jun邱文駿一同詮釋新年生活的各種情境穿搭。圖／New Balance提供
New Balance邀請Kiwi李函（右）、Jun邱文駿一同詮釋新年生活的各種情境穿搭。圖／New Balance提供

由於中國市場的崛起，讓運動品牌們都不敢忽略，一年中華人最在意的農曆新年將到來，也紛紛推出應景的限定系列。而且風格很接地氣，像是Converse就以百家衣、中國結和爆竹當作靈感來創作鞋款；New Balance則呼應年度代表色之餘，還呈現了各種庶民在過年期間的視覺影像。

如同其姐妹品牌一樣，Converse從百家衣、中國結、爆竹等傳統文化元素汲取設計靈感，賦予三雙 Chuck 70 鞋款不同樣貌，讓經典與潮流碰撞出新意。像是以百家衣為靈感的Chuck 70，鞋側採用特殊中國結版本Logo，同時配以米白色與黑色兩款鞋帶，以及立體中國結鞋邊膠條。還有以Chuck 70鞋面呈現立體感的中國結圖案的設計，同時搭配橙紅色與黑色兩款鞋帶，表達了對新一年的美好祝願。而帶有紙質感鞋面的款式，不難看出是受到爆竹包裝紙啟發，後跟與鞋舌還印有爆竹貼畫圖案，透明鞋底顯現出設計印花，將傳統精神發揮得淋漓盡致。

New Balance邀請Kiwi李函（右）、Jun邱文駿一同詮釋新年生活的各種情境穿搭。圖／New Balance提供
New Balance邀請Kiwi李函（右）、Jun邱文駿一同詮釋新年生活的各種情境穿搭。圖／New Balance提供

New Balance則以「New Year Resolution新年新希望」為期許，推出限定系列，同時融入今年的「極致灰」、「亮麗黃」代表色於鞋款中。不僅如此，品牌還邀請了Kiwi李函、Jun邱文駿一同詮釋新年生活的各種情境穿搭，十分有趣。New Balance以去年推出就受到歡迎的327系列休閒跑鞋為基礎，加入了亮麗黃作為設計上的點綴，代表著迎接嶄新希望。以及，於2020年以新樣貌回歸的ML2002R系列，特別引進韓國款，結合網布與麂皮材質，運用異材質疊出質感層次，搭配黑、米白、以及「極致灰」的配色，出門走跳絕對舒適有型。

Converse中國結款Chuck 70鞋3,080元。圖／Converse提供
Converse中國結款Chuck 70鞋3,080元。圖／Converse提供

Converse百家衣款Chuck 70鞋2,980元。圖／Converse提供
Converse百家衣款Chuck 70鞋2,980元。圖／Converse提供

Converse爆竹款Chuck 70鞋3,080元。圖／Converse提供
Converse爆竹款Chuck 70鞋3,080元。圖／Converse提供

New Balance ML2002R3鞋2,880元。圖／New Balance提供
New Balance ML2002R3鞋2,880元。圖／New Balance提供

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