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兩大「百年」推薦！王德傳、舊振南 春節送禮不失禮
包羅萬象的新春伴手禮陸續上架，該怎麼選才不失禮？百年老店品牌保證的好滋味，是不二選擇。舊振南、王德傳分列百年餅店與百年茶莊，茶、餅不僅絕配，各別送禮也不失分。
百年漢餅品牌舊振南，今年除了人氣經典不敗的禮盒組合外，呼應2021牛年，與米其林指南官方指定「湯瑪仕肉舖」推出牛年限定聯名禮盒，以經典年節零嘴杏仁牛軋糖、棗泥核桃糕，搭配三款新年必吃湯瑪士人氣肉乾。
此外，另有頂級款「圓．好時光禮籃」，以超澎派喜氣禮籃盛裝，各式應景年節甜品入列。截至目前福委會詢問度最高的「金玉滿堂禮盒」，內裝舊振南經典年節甜蜜零嘴，以及春節必吃福氣粩類甜品，呷甜甜過好年寓意美好、千元有找。
百年茶莊王德傳則以「欣欣向榮」為主題，透過仿宋工筆技法勾勒群花迎春飛舞，共有綻放、希望、豐足、向陽4款春節茶禮，禮盒分別以胭脂、石榴、杏黃、香檳金等暖色調，襯托花顏之美生生不息的動人姿態，典雅大方。
茶品中，手工炭焙系列堅持使用龍眼碎炭，依茶性以不同火候36小時慢烘，成就純淨茶香及圓潤口感；安尚系列則重現傳統台灣烏龍茶「澄甘涼喉」的經典風味。茶品再搭以茶莊茶葉為原料，選用海藻糖減糖配方製成的各式茶點。禮盒售價799元起。
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