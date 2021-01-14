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新光三越卡利HIGH 保暖商機、名品3C大爆買氣成長5成

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
今年冬天特別冷，保暖家電也是民眾鎖定目標。圖／新光三越提供
今年冬天特別冷，保暖家電也是民眾鎖定目標。圖／新光三越提供

新光三越「金牛卡利HIGH」今日全台各店共同開跑，今年推出新光三越行動支付skm pay與11大指定銀行聯手推出最高7%禮券回饋，因首四日（1/14～1/17)有禮券加碼回饋。今活動開跑首日，名品、3C、家電、服飾皆湧現購買人潮，熱銷業種首日業績預估成長超過5成，民眾也趁機入手高單價商品賺回饋，包括名品包、3C新品、智慧腕表等都是民眾入手夯品。今年冬天特別冷，禦寒商品包括家電用品、保暖服飾等，都在首日成為民眾搶購焦點，隨著周末寒流又即將報到，預估將持續帶動服飾、家電的買氣。

新光三越「金牛卡利HIGH」回饋，即日起至2/21新光三越貴賓卡、貴賓銀卡、APP會員持11大指定銀行信用卡，刷卡累計滿1萬回饋4％、滿6萬回饋5％、滿20萬回饋6％電子贈品禮券。持新光三越行動支付skm pay綁定11大指定銀行信用卡，任一單筆達3,000元再加碼1%回饋，獨享信用卡刷卡累計滿1萬回饋5％、滿6萬回饋6％、滿200萬回饋7％電子贈品禮券。

11大指定銀行包括台新銀行、新光銀行、中國信託、玉山銀行、花旗銀行、國泰世華、台北富邦、滙豐銀行、聯邦銀行、第一銀行、星展銀行。

CANADA GOOSE女性FUSION FIT TRILLIUM派克大衣，35,200元。圖／新光三越提供
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新光三越「金牛卡利HIGH」今起至2/21展開，不少民眾趁檔期回饋入手3C商品。圖／新光三越提供
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10mois六層紗蘑菇防踢背心嬰童1,980元，幼童2,180元。圖／新光三越提供
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JORDAN W AIR JORDAN 1 ZOOM AIR CMFT女款，新品上市5,400元。圖／新光三越提供
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入冬寒流一波波報到，激出保暖服飾買氣。圖／新光三越提供
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CLUB MONACO雙釦設計長版羊毛外套，20,900元。圖／新光三越提供
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禮券 3C

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