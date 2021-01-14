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能吃嗎？不行！小熊軟糖項鍊戴起來太可愛了

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
Crystal Haze推出懷舊小熊系列鍊墜。圖 ／ARTIFACTS提供
Crystal Haze推出懷舊小熊系列鍊墜。圖 ／ARTIFACTS提供

精品複合店ARTIFACTS獨家引進Crystal Haze懷舊小熊系列，搶先拋出情人節就要來臨的訊息，易入手的價格也讓傷透腦筋的男子有了解脫，送給女友討喜可愛不討罵；此外，品牌引進的LUCKY LOVERS CLUB服裝，也適合做為低調情人裝穿搭。

Crystal Haze由雙設計師Ophelia Alickaj與Sara Vlatkovic在2017年共同於挪威創立，作品皆以天然材料製成，例如巴西的水晶、寶石，項鍊鍊條則來自希臘、土耳其，以多層次飾品搭配為主，讓項鍊不再只是一條金屬配件，而可以表現長短、多墜飾等自由創作。Crystal Haze以童年共同回憶「小熊軟糖」零食作為鍊墜的發想，推出Nostalgia Bear（懷舊小熊）系列，包括經典款式和鑲金掛鉤款。為搭配可愛小熊，也有各款粗細金屬或愛心造型鍊條，將珍珠項鍊繞在手上當作手環則是巧思表現。

此外，ARTIFACTS早前推出概念品牌LUCKY LOVERS CLUB，也是感受愛情或生活愉悅的單品，首發系列與來自新加坡的藝術家Lydia Yang（Oak & Bindi）合作，描繪出浪漫溫暖的特質。Oak & Bindi以數位插圖與壁畫形式進行創作，LUCKY LOVERS CLUB首發T恤以100%棉質製成，共有6款設計，取材自日常中的寵物、植物、食物；除了聯名款之外，也推出自家的愛心刺繡小標和LUCKY LOVERS字樣的款式，都適合做為低調搭配的情侶裝。

LUCKY LOVERS CLUB x Oak & Bindi聯名款，2,680元。圖 ／ARTIFACTS提供
LUCKY LOVERS CLUB x Oak & Bindi聯名款，2,680元。圖 ／ARTIFACTS提供
金色小熊鍊墜，3,680元。圖 ／ARTIFACTS提供
金色小熊鍊墜，3,680元。圖 ／ARTIFACTS提供
橘色懷舊小熊鋯石款，2,080元。圖 ／ARTIFACTS提供
橘色懷舊小熊鋯石款，2,080元。圖 ／ARTIFACTS提供
Crystal Haze懷舊小熊系列搭配不同材質的項鍊和小熊綴飾，展現不同氛圍。圖／ARTIFACTS提供
Crystal Haze懷舊小熊系列搭配不同材質的項鍊和小熊綴飾，展現不同氛圍。圖／ARTIFACTS提供
Crystal Haze懷舊小熊系列搭配不同材質的項鍊和小熊綴飾，展現不同氛圍。圖／ARTIFACTS提供
Crystal Haze懷舊小熊系列搭配不同材質的項鍊和小熊綴飾，展現不同氛圍。圖／ARTIFACTS提供
LUCKY LOVERS CLUB T恤，2,680元。圖 ／ARTIFACTS提供
LUCKY LOVERS CLUB T恤，2,680元。圖 ／ARTIFACTS提供
小熊鍊墜可搭配珍珠項鍊，繞在手上當作手環。圖 ／ARTIFACTS提供
小熊鍊墜可搭配珍珠項鍊，繞在手上當作手環。圖 ／ARTIFACTS提供
鋯石金色小熊鍊墜，4,680元。圖 ／ARTIFACTS提供
鋯石金色小熊鍊墜，4,680元。圖 ／ARTIFACTS提供
Crystal Haze懷舊小熊系列鍊墜。圖 ／ARTIFACTS提供
Crystal Haze懷舊小熊系列鍊墜。圖 ／ARTIFACTS提供
LUCKY LOVERS CLUB x Oak & Bindi聯名款，2,680元。圖 ／ARTIFACTS提供
LUCKY LOVERS CLUB x Oak & Bindi聯名款，2,680元。圖 ／ARTIFACTS提供
粉色懷舊小熊鍊墜，1,680元。圖 ／ARTIFACTS提供
粉色懷舊小熊鍊墜，1,680元。圖 ／ARTIFACTS提供
紫色懷舊小熊鍊墜，1,680元。圖 ／ARTIFACTS提供
紫色懷舊小熊鍊墜，1,680元。圖 ／ARTIFACTS提供
LUCKY LOVERS CLUB愛心刺繡小標T恤，2,680元。圖 ／ARTIFACTS提供
LUCKY LOVERS CLUB愛心刺繡小標T恤，2,680元。圖 ／ARTIFACTS提供

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