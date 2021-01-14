能吃嗎？不行！小熊軟糖項鍊戴起來太可愛了

精品複合店ARTIFACTS獨家引進Crystal Haze懷舊小熊系列，搶先拋出情人節就要來臨的訊息，易入手的價格也讓傷透腦筋的男子有了解脫，送給女友討喜可愛不討罵；此外，品牌引進的LUCKY LOVERS CLUB服裝，也適合做為低調情人裝穿搭。

Crystal Haze由雙設計師Ophelia Alickaj與Sara Vlatkovic在2017年共同於挪威創立，作品皆以天然材料製成，例如巴西的水晶、寶石，項鍊鍊條則來自希臘、土耳其，以多層次飾品搭配為主，讓項鍊不再只是一條金屬配件，而可以表現長短、多墜飾等自由創作。Crystal Haze以童年共同回憶「小熊軟糖」零食作為鍊墜的發想，推出Nostalgia Bear（懷舊小熊）系列，包括經典款式和鑲金掛鉤款。為搭配可愛小熊，也有各款粗細金屬或愛心造型鍊條，將珍珠項鍊繞在手上當作手環則是巧思表現。