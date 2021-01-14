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能吃嗎？不行！小熊軟糖項鍊戴起來太可愛了
精品複合店ARTIFACTS獨家引進Crystal Haze懷舊小熊系列，搶先拋出情人節就要來臨的訊息，易入手的價格也讓傷透腦筋的男子有了解脫，送給女友討喜可愛不討罵；此外，品牌引進的LUCKY LOVERS CLUB服裝，也適合做為低調情人裝穿搭。
Crystal Haze由雙設計師Ophelia Alickaj與Sara Vlatkovic在2017年共同於挪威創立，作品皆以天然材料製成，例如巴西的水晶、寶石，項鍊鍊條則來自希臘、土耳其，以多層次飾品搭配為主，讓項鍊不再只是一條金屬配件，而可以表現長短、多墜飾等自由創作。Crystal Haze以童年共同回憶「小熊軟糖」零食作為鍊墜的發想，推出Nostalgia Bear（懷舊小熊）系列，包括經典款式和鑲金掛鉤款。為搭配可愛小熊，也有各款粗細金屬或愛心造型鍊條，將珍珠項鍊繞在手上當作手環則是巧思表現。
此外，ARTIFACTS早前推出概念品牌LUCKY LOVERS CLUB，也是感受愛情或生活愉悅的單品，首發系列與來自新加坡的藝術家Lydia Yang（Oak & Bindi）合作，描繪出浪漫溫暖的特質。Oak & Bindi以數位插圖與壁畫形式進行創作，LUCKY LOVERS CLUB首發T恤以100%棉質製成，共有6款設計，取材自日常中的寵物、植物、食物；除了聯名款之外，也推出自家的愛心刺繡小標和LUCKY LOVERS字樣的款式，都適合做為低調搭配的情侶裝。
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