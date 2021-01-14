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田馥甄樂戴CITIZEN xC新女表 驚豔「不用花心思，怎麼搭都好看」

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
身為CITIZEN代言人的田馥甄以白色洋裝搭配ES9468-51A腕表29,900元，出席品牌活動。記者胡經周／攝影
身為CITIZEN代言人的田馥甄以白色洋裝搭配ES9468-51A腕表29,900元，出席品牌活動。記者胡經周／攝影

因應2021年是xC系列推出25周年，日系腕表品牌CITIZEN在新一季到來時，為都會女性們，獻上全新表款與視覺形象。正式上市活動時，依舊請來品牌最佳代言人HEBE田馥甄來演繹，並透過她的視角，感受表款帶來的啟發，甚至說出「時時活在當下」的感嘆。

代言品牌邁入第9年的田馥甄表示自己幾乎每推出新的專輯，概念都能與CITIZEN的新表款不謀而合，而且隨著時間的積累，與品牌的契合度越來越高，讓她覺得「此時此刻是最美好的自己」。即使代言多年，當田馥甄看到全新的xC系列女表時，還是忍不住讚嘆說「很秀氣、看起來很輕，戴起來更輕盈」。而且早已擁有超過20只CITIZEN腕表的她，也覺得即使不知道今天要怎麼搭配時，挑選粉紅金的款式就對了，「不用花心思，怎麼搭都好看」， 同時田馥甄最愛的就是品牌一直以來的光動能和電波自動對時功能，對她而言是最不可或缺的。

CITIZEN代言人田馥甄以白色洋裝搭配ES9468-51A腕表29,900元，出席品牌活動。記者胡經周／攝影
CITIZEN代言人田馥甄以白色洋裝搭配ES9468-51A腕表29,900元，出席品牌活動。記者胡經周／攝影

承襲了CITIZEN總以大自然為啟發的設計，由HEBE在廣告中詮釋的ES9468-51A腕表，也以「水」為靈感，帶出更女性化的外觀。像是多層次的表殼，以及球面藍寶石水晶玻璃，都像是呼應水的多變性。同時帶有最能襯托膚色的粉紅金色澤，並採用CITIZEN最為人稱道的超級鈦工藝，整只表款包含表鍊皆以鈦金屬製成，重量僅有33公克，因此配戴上手會感受十分輕盈。此外，FB1455-50W表款，同為全新系列，表鍊、表殼不同色彩搭配，加上三眼計時碼表功能，創造出知性感，最適合在都市叢林中冒險的女子。

身為CITIZEN代言人的田馥甄以白色洋裝搭配ES9468-51A腕表，出席品牌活動。記者胡經周／攝影
身為CITIZEN代言人的田馥甄以白色洋裝搭配ES9468-51A腕表，出席品牌活動。記者胡經周／攝影

CITIZEN FB1455-50W腕表，粉紅金鍍不鏽鋼表殼、搭配不鏽鋼表鍊，亞洲限定款19,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN FB1455-50W腕表，粉紅金鍍不鏽鋼表殼、搭配不鏽鋼表鍊，亞洲限定款19,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN ES9468-51A腕表，粉紅金鍍鈦金屬表殼、表鍊，亞洲限定款29,900元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN ES9468-51A腕表，粉紅金鍍鈦金屬表殼、表鍊，亞洲限定款29,900元。圖／CITIZEN提供

品牌 腕表

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