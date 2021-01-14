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美式年味！Mrs. Fields新年限定禮盒　還有12吋巨人餅

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
12吋的「哞～好運Cookiecake」，每片1,900元。圖／Mrs.Fields提供
12吋的「哞～好運Cookiecake」，每片1,900元。圖／Mrs.Fields提供

來自美國的軟餅乾「Mrs. Fields」為迎接農曆新年，特別將東方春節結合美式文化，推出「牛來好運」春節限定新品，巨大化的Cookiecake也推出限定版本，以紅色小牛造型增添團圓時刻的喜氣。另外Mrs. Fields官網也自即日起正式上線，讓民眾在家也可以買到美式餅乾。

創立於1977年的Mrs.Fields，在美國、加拿大等33個國家均有分店，設有超過350間門市，年銷量超過7,000萬片。2020年9月Mrs.Fields正式登台，供應有牛奶巧克力粒、牛奶巧克力夏威夷果仁、半甜巧克力、半甜巧克力核桃、三重巧克力、巧克力愛好者等十餘款口味的軟餅乾，並同步供應茶、咖啡、牛奶，讓民眾在座位區可以慢慢享用餅乾。

Mrs.Fields此次推出「金牛迎春」、「牛氣高昂」兩款造型禮盒，各自運用了傳統的大氣風格、現代的美式漫畫風格呈現。內含共16片餅乾，包括燕麥葡萄乾核桃餅乾、牛奶巧克力粒餅乾等熱門產品，並會附上賀年小卡，藉此傳達心意，兩款售價均為720元。另外還有16片、24片、36片裝的不同禮盒可供選擇，每份680～1,388元。至於巨型化的Cookiecake，本次也推出達12吋的「哞～好運Cookiecake」，選用招牌牛奶巧克力餅乾為基底，搭上手工繪製的義大利糖霜，適合約20人共享，讓團聚時可以分享甜蜜，每片1,900元，另有針對情人節設計的LOVE Cookiecake同步登場。

另為方便民眾購買，Mrs.Fields官方網站自即日起正式上限，只要上網就可以購買各式商品，全系列禮盒也已開放訂購，滿20,000元還可享95折優惠。

Mrs.Fields推出「金牛迎春」、「牛氣高昂」兩款造型禮盒。圖／Mrs.Fields提供
Mrs.Fields推出「金牛迎春」、「牛氣高昂」兩款造型禮盒。圖／Mrs.Fields提供

巧克力 春節 義大利

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