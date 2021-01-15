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微縮展正夯！台隆手創館推滿額折抵細說微縮人生
微縮最強組合「山田卓司×鄭鴻展」首度攜手於華山展60件台日精選之作，「微縮人生特展」自開展以來在模型圈討論度極高，到展觀看的微縮迷、模型控們反應叫好叫座，對於展覽現場根據兩位大師作品打造出充滿昭和風的現場氛圍，紛紛表示很有一秒到日本的感覺，讓人有如身陷在日本遊歷觀光。
日本微縮「電視冠軍-情景王」山田卓司與台灣「微縮模型王」鄭鴻展，各自以微縮技法用心刻畫、微型化豐富的人物表情和營造情景感受，保留永恆的感動瞬收於六十件特選作品當中，在毫釐之間如實呈現出幾可亂真的微縮世界，試圖帶領民眾回到封塵已久的泛黃憶事裡，藉以喚醒兒時的回憶、快樂的純真年代，娓娓訴說箇中人生故事。邀請民眾前往感受經歷微縮視界，來場奇幻驚喜小人國旅程！
除提供良好觀展品質和展品內容外，主辦單位也特與「台隆手創館」首次合作，希望讓觀展民眾透過展覽營造的日本昭和風味感受日本旅遊外，也能至日本流行生活雜貨第一品牌「台隆手創館」體驗日本最前線、時尚等相關流行資訊。即日起提供台隆手創館專屬購票９折優惠，且持「台隆手創館Ｘ微縮人生特展」獨家商品抵用券即享台隆手創館單店單日單筆消費滿五百元立即折抵五十元！活動詳情請上「TOKYU HANDS 台隆手創館」官方網站查詢。
●「微縮人生特展」即日起至四月五日於台北華山展出，與台隆手創館合作推出消費滿額折抵活動，讓民眾透過展覽進而深刻感受日本文化。購票請上 udn售票網，展覽詳情請上官方粉絲團或官方網站查詢，客服專線請洽（02）7721-6955 #2
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