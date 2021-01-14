美妝控預備備！GU超人氣彩妝系列將上市 價格、單品完整揭露

GU在去年底搶先於日本上市的#4me系列彩妝，也即將在台灣推出了。圖／GU提供

GU在去年底搶先於日本上市的#4me系列彩妝，也即將在台灣推出了，價格超親民，絕對是美妝控必入手。

首次進軍彩妝市場，GU就獲得高度的關注，在2020年9月於日本曝光的#4me by GU系列，是根據使用者的迴響而設計，秉持價格親民的精神，並於日本製造。所以在日本搶先上市後，立刻就讓消費者瘋搶，甚至部分品項還要一度缺貨。GU帶著這樣的好成績，也在今年春天將與香港同步推出全系列的彩妝產品，包括先前已在日本銷售的唇膏、眼影霜、眼影盤，以及2021年全新的單色眼影、眉粉和睫毛膏等6種品項。而價格部分，目前還沒有最後的定案，但考量到匯率等落差，甚至有機會比日本當地購買還便宜。

不只有人氣彩妝系列將開賣，GU同樣在春天也將上市話題新品口罩，預計將引進mask和fashion mask兩款，皆採用GU 份DRY布料製成，保有涼感體驗之外，更可阻擋90%的紫外線，價格也同樣很親民。另外，GU春夏新品女裝部分以「One Piece連身裙」為主打，特別推出裙長縮短、加寬領口設計的A-line連身迷你裙，這是反應台灣消費者穿著心得而修改的。男裝部分，則以升級進化的褲款為主，像是全新的Chef Pants改善腰部垂墜線條，將後方口袋增為兩個，更修正側邊口袋位置及尺寸，增加實用性。

GU在去年底搶先於日本上市的#4me系列彩妝，也即將在台灣推出了。圖／GU提供

GU在去年底搶先於日本上市的#4me系列彩妝，也即將在台灣推出了。圖／GU提供

不只有人氣彩妝，連同話題新品口罩，預計將引進mask和fashion mask兩款，皆採用GU 份DRY布料製成。圖／GU提供

男裝部分則以升級進化的褲款為主，像是全新的Chef Pants改善腰部垂墜線條，將後方口袋增為兩個，更修正側邊口袋位置及尺寸，增加實用性。圖／GU提供