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這年味濃到超標！MK和Gianni Chiarini 大紅包款過新年
越來越接近農曆春節，各品牌傾巢而出的牛年新品也各自精采，尤其MICHAEL KORS有超濃郁的年味，紅包、圍爐、博奕等場景都出動，讓人期待年節時分與家人的團聚；而義大利品牌Gianni Chiarini也推出正紅色的包款，信手拈來都是搶眼喜氣。
MICHAEL KORS特別推出牛年限定包款迎新春，以充滿節慶氛圍的紅色和閃亮萊茵石設計，揭開一年的好運氣。包款輪廓以靈感來自紐約Soho（蘇活）的同名手袋為本，上市以來即成為品牌最紅的it包款，在新春換上新裝，以華麗又溫潤的粗花毛呢，交織立體搶眼的萊茵石，搭配金屬鍊帶，帶來奢華閃耀的氛圍。而品牌更以象徵年節的紅色色調為背景，將紅包袋、博奕、上館子等充滿新春意象的背景，作為MICHAEL KORS農曆年形象圖設計。
Gianni Chiarini則是以金、紅、粉色系作為開運招財包款。時尚雲朵包Colette期許新的一年能夠平步青雲，以耀眼吸睛的火焰紅設計；小巧的Cherry手拿包則有香檳金、玫瑰金、鉑金等多款金色皮革選擇；Memory包款是串門子的輕便側背小提包，也以紅色為主，象徵鴻運當頭，此外，紅色手機包也適合做為年節禮物，討個吉利喜氣。
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