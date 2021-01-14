這年味濃到超標！MK和Gianni Chiarini 大紅包款過新年

越來越接近農曆春節，各品牌傾巢而出的牛年新品也各自精采，尤其MICHAEL KORS有超濃郁的年味，紅包、圍爐、博奕等場景都出動，讓人期待年節時分與家人的團聚；而義大利品牌Gianni Chiarini也推出正紅色的包款，信手拈來都是搶眼喜氣。

MICHAEL KORS特別推出牛年限定包款迎新春，以充滿節慶氛圍的紅色和閃亮萊茵石設計，揭開一年的好運氣。包款輪廓以靈感來自紐約Soho（蘇活）的同名手袋為本，上市以來即成為品牌最紅的it包款，在新春換上新裝，以華麗又溫潤的粗花毛呢，交織立體搶眼的萊茵石，搭配金屬鍊帶，帶來奢華閃耀的氛圍。而品牌更以象徵年節的紅色色調為背景，將紅包袋、博奕、上館子等充滿新春意象的背景，作為MICHAEL KORS農曆年形象圖設計。