快訊

評／川普需要關帳號，但社群媒體需要「公共監理」

惹怒醫界、驚動總統、被老友嗆聲 楊志良出面回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

這年味濃到超標！MK和Gianni Chiarini 大紅包款過新年

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
MICHAEL KORS和Gianni Chiarini都推出紅色包款應景。圖／MICHAEL KORS、Gianni Chiarini提供
MICHAEL KORS和Gianni Chiarini都推出紅色包款應景。圖／MICHAEL KORS、Gianni Chiarini提供

越來越接近農曆春節，各品牌傾巢而出的牛年新品也各自精采，尤其MICHAEL KORS有超濃郁的年味，紅包、圍爐、博奕等場景都出動，讓人期待年節時分與家人的團聚；而義大利品牌Gianni Chiarini也推出正紅色的包款，信手拈來都是搶眼喜氣。

MICHAEL KORS特別推出牛年限定包款迎新春，以充滿節慶氛圍的紅色和閃亮萊茵石設計，揭開一年的好運氣。包款輪廓以靈感來自紐約Soho（蘇活）的同名手袋為本，上市以來即成為品牌最紅的it包款，在新春換上新裝，以華麗又溫潤的粗花毛呢，交織立體搶眼的萊茵石，搭配金屬鍊帶，帶來奢華閃耀的氛圍。而品牌更以象徵年節的紅色色調為背景，將紅包袋、博奕、上館子等充滿新春意象的背景，作為MICHAEL KORS農曆年形象圖設計。

Gianni Chiarini則是以金、紅、粉色系作為開運招財包款。時尚雲朵包Colette期許新的一年能夠平步青雲，以耀眼吸睛的火焰紅設計；小巧的Cherry手拿包則有香檳金、玫瑰金、鉑金等多款金色皮革選擇；Memory包款是串門子的輕便側背小提包，也以紅色為主，象徵鴻運當頭，此外，紅色手機包也適合做為年節禮物，討個吉利喜氣。

MICHAEL KORS Soho紅色毛呢鍊帶包，17,500元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS Soho紅色毛呢鍊帶包，17,500元。圖／MICHAEL KORS提供
Gianni Chiarini Memory樹脂鍊帶肩背包，11,000元。圖／Gianni Chiarini提供
Gianni Chiarini Memory樹脂鍊帶肩背包，11,000元。圖／Gianni Chiarini提供
MICHAEL KORS Soho黑色毛呢鍊帶包，17,500元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS Soho黑色毛呢鍊帶包，17,500元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS農曆新年形象圖洋溢著濃厚的年味。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS農曆新年形象圖洋溢著濃厚的年味。圖／MICHAEL KORS提供
Gianni Chiarini Colette雲朵手拿包，12,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Gianni Chiarini Colette雲朵手拿包，12,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Gianni Chiarini Micro Preziosa手機包封臘紅色，6,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Gianni Chiarini Micro Preziosa手機包封臘紅色，6,800元。圖／Gianni Chiarini提供
MICHAEL KORS農曆新年形象圖還融入了博奕文化。圖／MICHAEL KORS提
MICHAEL KORS農曆新年形象圖還融入了博奕文化。圖／MICHAEL KORS提

品牌

延伸閱讀

浙江／湖州第四屆妙山村年豬文化節 熱熱鬧鬧年味濃！

未經喬丹授權宣告違法 中國運動品牌判賠改名

ZenBook Duo 14、ZenBook Pro Duo 15 OLED更新 第二螢幕更方便使用了

挺柯瑞成就毋庸置疑 穆林斥質疑者只是嫉妒

相關新聞

田馥甄樂戴CITIZEN xC新女表 驚豔「不用花心思，怎麼搭都好看」

因應2021年是xC系列推出25周年，日系腕表品牌CITIZEN在新一季到來時，為都會女性們，獻上全新表款與視覺形象。正...

美式年味！Mrs. Fields新年限定禮盒　還有12吋巨人餅

來自美國的軟餅乾「Mrs. Fields」為迎接農曆新年，特別將東方春節結合美式文化，推出「牛來好運」春節限定新品，巨大...

美妝控預備備！GU超人氣彩妝系列將上市 價格、單品完整揭露

GU在去年底搶先於日本上市的#4me系列彩妝，也即將在台灣推出了，價格超親民，絕對是美妝控必入手。

這年味濃到超標！MK和Gianni Chiarini 大紅包款過新年

越來越接近農曆春節，各品牌傾巢而出的牛年新品也各自精采，尤其MICHAEL KORS有超濃郁的年味，紅包、圍爐、博奕等場...

好空氣戴著走 LG PuriCare口罩型空氣清淨機正式開賣

致力研發最新空氣清淨技術的LG，繼360度空氣清淨機、輕便易攜的Mini隨身淨空氣清淨機後，終於在台正式上市LG Pur...

免找代購！日本超夯「減法保養代表」TUNEMAKERS登台

後疫情時代，不少人都重新審視自己的生活，其中保養也有「新常態New Normal」風潮，也就是「減法保養」，保養品只要選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。