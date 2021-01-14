好空氣戴著走 LG PuriCare口罩型空氣清淨機正式開賣

致力研發最新空氣清淨技術的LG，繼360度空氣清淨機、輕便易攜的Mini隨身淨空氣清淨機後，終於在台正式上市LG PuriCare口罩型空氣清淨機，提供最貼身、完整具高防護力的空氣解決方案。建議售價4,490元，即日起於指定通路開賣，同步推出LG PuriCare口罩型空氣清淨機UV消毒充電盒，建議售價4,390元，即日起於燦坤首賣。

近年空污問題逐漸受到重視，加上疫情讓全民對呼吸健康問題高度關注，為滿足消費者需求，LG PuriCare口罩型空氣清淨機以HEPA 13醫療級濾網過濾空氣中的懸浮微粒，內建專利呼吸感測技術結合雙變頻清淨風扇，能夠根據呼吸速率自動3段調節風速，免除傳統口罩配戴的悶熱與不適，加上採用醫療級矽膠，能夠緊密貼合臉部肌膚，降低鼻子與下巴周圍漏氣的可能性。

除了有最長8小時的超強續航力，配件、耗材都能更換，為消費者帶來全新個人專屬的空氣淨化體驗，輕鬆將好空氣「戴」著走。