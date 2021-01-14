免找代購！日本超夯「減法保養代表」TUNEMAKERS登台

後疫情時代，不少人都重新審視自己的生活，其中保養也有「新常態New Normal」風潮，也就是「減法保養」，保養品只要選擇肌膚需要的成分即可，且減少不必要的步驟，而在日本就有當紅熱賣的TUNEMAKERS，訴求「原液保養」，已經默默在台灣網友間傳出好口碑，之前想買都只能找代購，但如今聯合利華引進TUNEMAKERS登台，在全台康是美及相關電商通路開賣。

2006年創立的TUNEMAKERS，由一群肌膚保養專家組成團隊，主打單純無負擔的「原液護膚產品」，且都在日本製造，產品只針對肌膚問題提供對策，並採用最有效的成分組成。品牌發現，多數人的肌膚問題來自保濕、抗老、毛孔調理與透亮，因此推出4個系列商品共20款商品，最新產品主打「原液保濕美容液」，結合5種原液，讓肌膚保養高效且無負擔。

保養專家凱文老師表示，發現減法保養是現在消費者保養的新趨勢，減少非必要成份的堆疊，至於原液保養也是大家不陌生，可以單獨使用也能搭配現有保養品，很適合敏弱肌或醫美術後族群。