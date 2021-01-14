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不出國更要怒吃雞加酒！「周末炸虎俱樂部」限量開賣
※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
※飲酒過量，害人害己。
太想出國自助旅遊機加酒？雖然國境仍在封閉，但這個周末開始至少我們還可「雞」加「酒」！臺虎旗下品牌「啜飲室」與「周末炸雞俱樂部（Weekend Chicken Club）」跨界合作，推出 「周末炸虎俱樂部（Weekend Bomber）」，快閃活動將從1月16日（六）至2月10日（三）日止，於啜飲室大安、啜飲室Landmark與Driftwood西門町，帶來周末炸雞俱樂部的多項特色美食。
包含起司烤雞玉米片、蛤蠣啤酒雞湯拉麵、炸虎掌（豬腳）、蛋黃鹹雞柳、蛤蜊啤酒雞湯、週末炸虎雞湯拉麵、周末香料雞翅、周末炸雞咖哩飯、奶油雞胸、炸雞甜甜圈，合共10款特色料理，將於三間門市期間限定供應，其中麻將雞柳和蛋黃鹹酥雞為聯名款，奶油雞胸則為大安門市限定。凡購買特定品項炸雞，將贈送「啜飲室」與「周末炸雞俱樂部」的聯名啤酒一罐。
※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
※飲酒過量，害人害己。
週末炸雞俱樂負責人Jeek與臺虎團隊一同開發，以「甘爽」、「解膩」為主題，推出台灣首款炸物專門啤酒：「臺虎生啤酒〈嗨〉週末炸虎限定版」，釀造時刻意將醣質與卡路里降到最低，但添增了乾淨鮮明的麥芽香與順口尾韻，零糖質、熱量99大卡則為另一賣點，加上黃紅雙色的主視覺與周末炸雞俱樂部的公雞圖案，討喜可愛。三間門市供應餐點與日期皆不盡相同，可洽各門市獨立臉書粉絲專頁查詢。
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※飲酒過量，害人害己。
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