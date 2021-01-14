濕身拍廣告 坎達爾、小賈斯汀老婆辣秀Versace最新包款

去年在米蘭時裝周上，我們看到Versace為2021春夏打造了一個性感又有個性的海底時尚世界，近日這系列的形象廣告正式登場，由人氣名模坎達爾珍娜（Kendall Jenner）和Precious Lee、小賈斯汀老婆Hailey Bieber共同主演，頂著濕髮造型的他們展示最新的服裝和包款，奇幻中不失火辣魅力。

當初在2021春夏秀上，設計師Donatella Versace建構出一個叫做「Versacepolis」的海底城市，這回廣告也延續相同概念，靈感源自大自然的廣闊浩瀚，由攝影師組合Mert和Marcus掌鏡，一起探究並刻畫出居住在這個沉沒已久神話世界裡的人們型貌與姿態，特別是當中的女王梅杜莎（Medusa，Versace的品牌標誌）。「即使我們各有不同，也擁有獨特的個性，但亦能以自己喜歡的方式打扮，展示真我。我們現在身處於不再重視性別不同的世界，也擁有前所未見的自由，就讓我們加以善用！」Donatella Versace表示。