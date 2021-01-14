帶貨男神金秀賢喜成MIDO表首位亞洲代言人 帥氣爆棚買氣怒刷一波

瑞士鐘表品牌美度表（MIDO）今日宣佈，邀請到韓國超人氣男神金秀賢（Kim Soo Hyun）擔任亞洲代言人，並戴上品牌最新海洋之星（Ocean Star）200米陶瓷圈腕表，體現大無畏的冒險精神。

先後以「來自星星的你」（2013）、和徐睿知一同主演「雖然是精神病但沒關係」（2020）大受關注，國民男神金秀賢近日再有新作「那天晚上」，將與另一男神車勝元通力演出，預計於2021年上半年開拍，下半年播出；由於美度表積極嘗試和千禧世代溝通，因而相中金秀賢的超高人氣，據了解今年將有不止一波宣傳活動，後續值得期待。

首波視覺中，金秀賢帥氣戴上海洋之星（Ocean Star）200米陶瓷圈綠色腕表，其表圈採用湖水綠色，表面再刻以同色系波浪花紋，細膩精緻。表款於2016年首發，初代採用鋁合金表圈與橡膠表帶，2021年則全數使用陶瓷表圈並升級為精鋼鍊帶，機芯則為Caliber 80自動上鍊機芯，防水深度達200米。1月15日起將於遠百信義A13、板橋大遠百、台中新光三越中港店、台南新光三越西門店、高雄漢神巨蛋，以及MOMO MIDO品牌旗艦館首賣。

無獨有偶，1989年出生、畢業於台北藝術大學的吳翔震近期也有新動作。2016年推出個人寫真集「抱你寫詩」受到多方關注，2020年再因演出「我的青春沒在怕」人氣竄升，去年年底並完成「光合作用 X 吳翔震」畫展，頗受好評，由於兼具運動和斯文特質，近日吳翔震再接受瑞士梅花表（TITONI）邀請，拍攝最新Seascoper潛水表款廣告，捲起襯衫、帶著迷人笑容，展現一如表款的動靜雙重魅力。

廣告視覺中他配戴的Seascoper潛水表是品牌近期主打，表款搭載自製自動上鍊機芯T10並經COSC天文台認證，走時精準，並具備陶瓷表圈、精鋼鍊帶與夜光時標，加上防水深度挺進至600米強悍數據，訂價則約5萬9,800元。