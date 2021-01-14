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簡約包裝太迷人！文青必備3款乾洗手、用起來有質感

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
3款文青最愛的乾洗手。圖／10/10 HOPE提供
3款文青最愛的乾洗手。圖／10/10 HOPE提供

邁入2021年，但疫情仍具威脅，每天仍是要做好清潔工作，隨身或準備好乾洗手，成為最重要的用品。但每天的乾洗手，也能成為儀式感的一部分，近期有3款具有質感的乾洗手，成為不少喜好質感商品人的首選。

來自瑞典的L:a Bruket，推出全新的保濕乾洗手凝膠，採用70%有機酒精，凝膠狀不易黏手，搭配甘油、甜菜鹼等保濕成分，讓肌膚感受水潤，香味調和茴香、薰衣草以及黑胡椒精油，深具北歐氣息。

且還獲得COSMOS有機認證的商品，簡約的深褐色瓶身搭配白底黑字的標籤，俐落又好看。

而來自澳洲墨爾本的Grown Alchemist，也推出含有玻尿酸的水感防護乾洗手凝露，採用70%蔗糖發酵酒精，讓雙手保有潔淨感，並能同時保濕，內含天然植萃成分，冷榨甜橙油、甜杏仁油與金盞花，讓手部肌膚保濕兼具舒緩。

英國有機保養品牌尼爾氏NYR防護噴霧乾洗手，採用噴霧設計，通過有機與純素認證，添加70％有機穀物酒精，以及綠花白千層精油、檸檬草精油與金縷梅純露，能讓雙手感受潔淨感。

尼爾氏NYR防護噴霧乾洗手／50ml／430元。圖／10/10 HOPE提供
尼爾氏NYR防護噴霧乾洗手／50ml／430元。圖／10/10 HOPE提供
L:a Bruket保濕乾洗手凝膠／55ml／450元。圖／10/10 HOPE提供
L:a Bruket保濕乾洗手凝膠／55ml／450元。圖／10/10 HOPE提供
Grown Alchemist水感防護乾洗手凝露／50ml430元、500ml1,500元。圖／10/10 HOPE提供
Grown Alchemist水感防護乾洗手凝露／50ml430元、500ml1,500元。圖／10/10 HOPE提供
L:a Bruket保濕乾洗手凝膠／450ml／1,700元。圖／10/10 HOPE提供
L:a Bruket保濕乾洗手凝膠／450ml／1,700元。圖／10/10 HOPE提供
L:a Bruket保濕乾洗手凝膠／450ml／1,700元。圖／10/10 HOPE提供
L:a Bruket保濕乾洗手凝膠／450ml／1,700元。圖／10/10 HOPE提供
Grown Alchemist水感防護乾洗手凝露／50ml430元、500ml1,500元。圖／10/10 HOPE提供
Grown Alchemist水感防護乾洗手凝露／50ml430元、500ml1,500元。圖／10/10 HOPE提供

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