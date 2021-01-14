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IG追起來！這三位女性時尚插畫家幫TASAKI畫得超美
攝影在20世紀普及之後取代繪畫，成為現代時尚產業溝通主題、傳遞形象的主要方式；而在如今多媒體的時代，插畫因為和影像一樣成為創作的選項之一，風格化的手法反而愈來愈受到重視。國際珠寶品牌TASAKI，2021年最新的廣告視覺，便與三位畫女性藝術家合作，以深具個人鮮明特色的畫風展現出女性不同的風格及多元的面貌。
這三位風格迥異的插畫家，分別針對TASAKI旗下不同的系列作品，創作全新的作品。來自溫哥華目前長駐紐約的插畫家Kathy Kim插畫作品搭配上了由TASAKI創意總監Prabal Gurung所設計的TASAKI Atelier系列，作品中流露出強烈的摩登感，襯托出珠寶的華麗與時尚氣息。
英國插畫家Rosie McGuiness擅長強烈的手繪線條，具有時裝插畫的藝術背景，這次她插畫中的女性搭配了TASAKI最具代表性的balance系列，展現率性又獨特的魅力。而在多元文化的環境中成長的Sarah Singh，曾於倫敦、斯德哥爾摩和佛羅里達生活，目前常駐紐約。豐富的文化背景讓她在詮釋TASAKI婚禮珠寶系列時能以水彩筆觸創作出空靈的柔和，映襯出幸福洋溢的現代風貌。
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