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免費送油雞、雙人餐送200！「了凡」1／15插旗桃園華泰
來自新加坡的米其林一星小販「了凡油雞．燒臘．飯．麵」，將於1月15日正式進駐桃園華泰Outlet，為商場民眾帶來油雞、叉燒、燒肉等料理。為慶祝新店開幕，凡消費任1主餐，及贈送招牌油雞；活動期間出示電子禮物券，還可免費加送高麗菜。
由陳翰銘師傅所創立的了凡，最初僅是座落於牛車水內的燒臘餐廳，以油雞、叉燒、燒肉、排骨為招牌四大菜色，提供有叉燒飯、油雞飯等不同的料理，價格親民。自2016年起，了凡連續4年獲得新加坡米其林指南的一星肯定，乃是全球首間獲得一星的小攤販。而在2017年，了凡首度登台，開設第一間海外分店，目前包括台北101、中和環球，以及桃園、新竹、台南、高雄均有分店。
即將開幕的桃園華泰店，位於桃園華泰名品城2樓美食街。為慶祝新店開幕，1月15日起，凡消費任一主餐，即送價值100元的「了凡招牌油雞兌換券」，送完為止；了凡會員另有獨享優惠，1月15日至2月28日，消費任一主食，出示電子禮物券即可免費贈送鮮燙高麗菜1份，全台門市皆可兌換。即日起至2月10日期間，凡點多人分享餐，即可獲得米其林現金券，2人分享餐送200、3人分享餐送300、4人分享餐送500元，可供下次使用。
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