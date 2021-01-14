情況越緊急，熱議指數越升級！2020年最夯保健品牌排行大公開

2021年新希望，就從健康開始

適逢年末團聚時刻，回顧過去一年來，艱困與意外考驗接二連三，令許多網友都不禁感嘆：「2020年超難過，快走不送！」

非常時期，消費者的日常與網路行為也跟著大轉彎，「健康」成為最大關注，「提升免疫力」、「日常保健」等關鍵字被網友大量搜尋，成為2020的熱門關鍵字串。事實上，2020年一整年關於免疫力的討論聲量高達202,982筆，比起2019的64,062筆討論成長了3.1倍之多！

因此，網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查網友討論，回顧2020在熱議排行榜上十大人氣保健品牌，趁農曆年倒數之際，好好物色一份「健康」大禮，愛護自己也疼愛全家人！

No.1 白蘭氏

旗下擁有齊全保健產品線的白蘭氏，以壓倒性的網路搜尋量拿下熱門討論度之冠，不只有擁有「抗疲勞」及「免疫調節」雙認證的白蘭氏鷄精，新推出的關鍵活躍鷄精，添加了第二型水解蛋白，隨時提升靈活力。

讓網友激推的還有新上市的萃鷄精，將雞隻養分全面封存，散發雞湯般的濃郁風味，短時間內獲得眾多指標認證，一舉拿下MommyBuy袋鼠白金獎最高榮譽五星獎，贏得「最好喝的滴雞精」美譽；而白蘭氏孕哺滋養菁萃從源頭強化營養成分，照顧孕哺媽咪同時更給媽媽寶寶最優質的精華與蛋白質！

隨著3C使用量爆棚，如何保持晶亮成為2020一大話題，消費者也更注重「補氣」、「固氣」，白蘭氏的葉黃素系列推出葉黃素精華凍，果凍條造型大受小朋友歡迎；養蔘飲更在2020年玩出了眾多異業合作，成功掀起了保健「潮飲」風潮，讓使用保健飲品成了一件很「潮」的事；男女老少都適合的白蘭氏燕窩和官燕窩，長期飲用散發自然光采～拜年送禮包準得人疼、成功擄獲長輩心！

No.2 桂格

緊接著第二名保健飲品品牌「桂格」，同樣﻿也是相當知名，34年來坐擁「燕麥片之王」的美名，致力在台研發各式各樣對消費者健康有益的經典產品，其中像「活靈芝滋補液」、「冬蟲夏草活靈芝」、「養氣人蔘滋補液」、「雙效活靈芝滋補液」、「完善營養素」、「大燕麥片」、「天地合補含鐵四物飲」和「官燕窩」等，都讓不少人一試成主顧，收錄在年節送禮口袋名單！

延伸閱讀：神回顧／絕頂美味還不吃爆！2020年度十大最夯攻台美食名店出爐

No.3 正官庄

來自韓國的百年保健食品「正官庄」，也是不容小覷的實力品牌！該廠推出的「高麗蔘雞精」，一直以來備受各界推崇，畢竟人蔘自古就深受大中華地區及韓國民族的喜愛，因此嚴選剛好6年根高麗蔘的正官庄高麗蔘雞精，品質還可說是滴滴珍貴，加上其使用頂尖萃取技術，將高麗蔘濃縮精華製成多樣化商品，又更貼近各族群的日常需求。

延伸閱讀：立院打架王大亂鬥！2020年度20大「混戰吸睛立委」開戰啦

image source: 正官庄官網

No.4 船井生醫

知名保健食品品牌「船井」創立於2008年， 核心精神在於「預防重於治療」，因此為改善現代人的生活習慣，該廠特別與歐美日國際權威團隊攜手，針對不同問題發展全方位產品，幫助消費者外表和內在同步美麗，其中像「健字號極纖錠」、「特濃白腎豆」、「超纖黑咖啡」、「百蔬酵素」和「夜纖胺基酸」等產品都廣獲好評。

延伸閱讀：2021鄉民十大新年新希望出爐！其中4個跟疫情有關係

image source: 船井生醫官網

No.5 澳佳寶

有85年歷史的澳洲保健食品品牌「澳佳寶」，非常崇尚自然健康與地球環保，所以像是其熱門產品「濃縮深海魚油迷你膠囊」，魚種的選擇上及捕撈的區域，都經過海洋永續發展的考量，而且零腥味、好入口，咬開還有淡淡香草檸檬香，令地方媽媽驚豔不已，忍不住表示「連我五歲女兒都敢吃」。另外還有「晶采金盞花葉黃素」和「維生素C」，也榮獲不少網友口碑，怪不得澳佳寶能連續多年獲選澳洲最受信賴健康品牌。

延伸閱讀：中天轉戰YT後誰最紅？主播網路人氣盤點 吃漢堡、大玩cosplay花招百出

image source: 澳佳寶官網

No.6 葡萄王

在台深耕50多年，讓「康貝特喝了再上」一句廣告詞紅翻天的知名品牌「葡萄王」，不僅是推出台灣提神飲品「康貝特口服液」第一人，1990年代該廠還因為正視到台灣「高齡化社會」的問題，正式跨足保健食品市場，成立生物中心著手菇菌類研究，並以高純度菌絲萃取技術發酵量產，相繼推出擁有免疫調節認證的「靈芝王」、護肝調節血壓三效核可的「樟芝王」、「益菌系列」、「B群」和「薑黃」等經典產品，傳遞「健康專家、照顧全家」訊息的葡萄王，自然在健康食品界佔有一席之地囉！

延伸閱讀：回憶殺熱潮！「森友會」擠不進前10 網友熱議20大經典遊戲改編手遊

image source: 葡萄王官網

No.7 老協珍

成立於西元1928年的保健食品老店「老協珍」，商品如其名，多年來堅守「同心協力，珍惜所有；貨真價實，童叟無欺」16字信念，打造出良好商譽和口碑，加上老協珍有數十年挑選乾貨的經驗和古法烹調精神，因此像其爆紅產品「雞精」，香氣爆口不說，不少消費者吃過都一口入魂！另外「人蔘精」部分也以祖傳複方「快火慢煎」，工法濃縮煉製同樣讓人回甘，一口口停不下來。

延伸閱讀：神回顧／圖戰必備！2020年度十大爆紅迷因主題你都看過嗎





No.8 日本味王

影視明星、部落客大力推薦，主打「暢快人生」的明星保健品牌「日本味王」，認為人體消化道健康才能吸收所需營養，進一步達成滋補強身、養顏美容等功效，輕鬆調節生理機能。其中像是「金盞花葉黃素膠囊」、「蔓越莓口含錠」、「維生素B群」，以及前陣子爆紅的「防彈咖啡」，都在網路掀起熱議。

延伸閱讀：好吃到搶當乾爹乾媽！十大常溫彌月蛋糕冠軍來了

No.9 雀巢

2011年，率先創立健康科學公司的知名食品大廠「雀巢」，為透過營養支援，替消費者、病人及醫護人員提升健康管理方法，因此特別創新投資，運用先進科學技術，在人體安全健康基礎上，開發許多款適用各類型疾病、針對各消費者族群特殊營養需求的保健配方食品，其中像「立攝適」、「飲沛」、「孕哺營養膠囊」等知名產品，在很多討論區都可以看到，加上「立攝適」有多款口味，也有不少人會用它來補充營養。

image source: PChome 24小時購物平台

No.10 杏輝

陪伴台灣人走過近40年的老牌藥廠「杏輝」，一路秉持 ｢生命、健康、科技｣三大宗旨，致力研發治療用藥、保健食品及醫學美容產品，守護大眾健康，因此無論是「魚油」、「益生菌」，還是「葉黃素」等保健產品，都有穩定的客群。無奈2020年9月13日，杏輝遭爆有20款藥品效期主成分過低、藥效不足須全面下架回收，讓杏輝網路聲量飆高，品牌形象受挫。究竟能否揮別去年陰霾，再度受消費者信賴，讓我們繼續看下去。

image source: 杏輝官網

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年12月23日至2020年12月22日，時間共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『保健、健康、養生飲品品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」