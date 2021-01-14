酒香蘿蔔糕、16oz.肋眼牛排！早餐店、牛排館另類年菜

農曆新年即將到來，各大餐飲品牌也紛紛推出應景的年菜料理。除了傳統的中式餐廳之外，連鎖早餐店「早安美芝城」今年推出3款應景的蘿蔔糕點，至於美式餐廳「TGI FRIDAYS」則是以沙朗牛排沙拉、酥炸魚柳條等料理，推出外帶年菜組合；而「Texas Roadhouse德州鮮切牛排」也以肋眼牛排、冠軍豬肋排等菜色，推出肉食系的外帶年菜組，帶來團圓餐的不同變化。

早安美芝城本次推出三款海陸口味蘿蔔糕。「花開蘿蔔糕」以台灣當季白蘿蔔搭配東港櫻花蝦，讓蘿蔔的清甜香氣與櫻花蝦的海味相互融合。「馥貴蘿蔔糕」則嚴選台灣國產豬肉，以陳年高梁酒浸漬後製成港式臘肉，再加入蘿蔔糕中，讓酒香佐以清香，帶來層次的風味。至於「白玉蘿蔔糕」採用新社手摘新鮮香菇，多道油浸逼出香氣後，為蘿蔔糕帶來天然的香氣。每款售價均為199元，另有「花開馥貴雙糕禮盒」，單組售價399元。全系列可於2月9日前在全台指定門市購買。

TGI FRIDAYS今年推出的「2021牛運旺旺來外帶年菜組」，結合牛、豬、雞、海鮮餐點，包括有沙朗牛排沙拉、特製開胃菜組合（酥炸魚柳條、田納西芝麻雞柳、馬芝拉條）、加勒比海海鮮飯及經典雙醬炭烤豬肋排，原價2,950元，優惠價2,588元。也因適逢TGI FRIDAYS來台30週年，因此2訂購牛運旺旺來外帶年菜組，還可獲得30週年限量提袋。另外考量民眾用餐型態的改變，1月19日至2月22日期間，還推出「牛年笑嗨嗨新春套餐」，可自行選配指定的湯品、沙拉、主餐、主廚精選料理、甜點與特調飲品，雙人套餐1,980元，4人套餐3,880元。