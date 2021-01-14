聽新聞
test
0:00 / 0:00

青年陶藝家曾祥軒 用陶藝雕塑顯微鏡下的花蕊

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
〈內源〉以拉坯手塑形、拍打出自然的弧度，釉色精緻高雅。圖／新北市鶯歌陶瓷博物館提供
〈內源〉以拉坯手塑形、拍打出自然的弧度，釉色精緻高雅。圖／新北市鶯歌陶瓷博物館提供

平時熱愛花卉植物的曾祥軒，除了創作青花彩繪外，也好奇的用顯微鏡觀察雄雌蕊的細節，繽紛的意象引發他採用陶藝呈現花卉的生命。「花解構‧花在微觀下的生命創造」總共展出28組件作品，多以花卉構造名稱命名，用色大膽鮮豔，給人全新的視覺觀感。其中3件更獲得國際級競賽的肯定，〈花微觀〉參加2014日本美濃國際陶藝競賽，從3,473件來自63個國家地區高水準的作品中脫穎而出，獲得「佳作」肯定，是必看作品之一。〈蜜腺〉其鮮明的色彩和多變的形體，獲2019年西班牙L’Alcora第39屆國際陶藝競賽「入選」殊榮。獲得2019日本金澤世界工藝競賽「入選」的〈內源〉，以拉坯手塑形、拍打出自然的弧度，釉色精緻高雅。

曾祥軒在鶯歌長大，對藝術有著濃厚的興趣，在鶯歌國中美術班打下繪畫基礎，就讀鶯歌高職陶瓷工程科時，突破平面創作接觸陶藝，拜師存仁堂汪弘玉師傅，學習手繪傳統青花瓷，即使作品形成耗費工時，他堅持延續傳統工藝的精神。在國立臺灣藝術大學工藝設計系求學階段，習得多種媒材應用，將傳統技法與創意思維融合於創作，曾祥軒可說是科班出身，底子厚實。陶博館館長吳秀慈表示，「2020藝遊三鶯—陶藝衛星展」同時在曾祥軒創立的「祥軒藝術設計工作室」展出以創新的理念結合傳統陶藝的作品，非常推薦民眾前往參觀。

「花解構‧花在微觀下的生命創造—曾祥軒陶藝展」自即日起至110年1月24日在新北市立鶯歌陶瓷博物館B1陶藝長廊展出。更多的展覽資訊可上陶博館官方網站www.ceramics.ntpc.gov.tw、粉絲專頁www.facebook.com/YCMuseum查詢。

〈花微觀〉獲2014日本美濃國際陶藝競賽「佳作」肯定。圖／新北市鶯歌陶瓷博物館提供
〈花微觀〉獲2014日本美濃國際陶藝競賽「佳作」肯定。圖／新北市鶯歌陶瓷博物館提供

陶藝

延伸閱讀

【話題徵文：幸運小物】郎英／牛轉運勢

高中木棒／林逸翔投打發揮花體搶勝 鶯歌勝大理

陳加峯記錄大自然 用陶藝對話鶯博館登場

50歲校長退休築夢 捏陶、蓋房子8年走出不一樣的路

相關新聞

故宮國寶發想 魚躍成龍鍋上桌

故宮國寶古物融入日常生活，遊客在嘉義縣故宮南院看得到國寶，也能在唯一餐廳「野爺鍋物」品嘗國寶創新鍋物，繼翠玉白菜鍋受歡迎...

兩廳院發表易讀手冊 「人人都可以親近藝術」

文化平權除了打造無障礙空間，也包括資訊取得的平權。兩廳院昨發表四本易讀手冊，讓心智障礙、文字閱讀困難、高齡長者、母語非華...

青年陶藝家曾祥軒 用陶藝雕塑顯微鏡下的花蕊

平時熱愛花卉植物的曾祥軒，除了創作青花彩繪外，也好奇的用顯微鏡觀察雄雌蕊的細節，繽紛的意象引發他採用陶藝呈現花卉的生命。...

兩廳院發表易讀手冊

兩廳院昨發表四本易讀手冊，包括兩廳院簡介「一起去國家戲劇院」、「一起去國家音樂廳」，以及台灣國際藝術易讀版節目手冊、無障...

微縮人生特展 濃縮台日古早味

微縮迷、模型控引頸期盼的「山田卓司×鄭鴻展 微縮人生特展」，已於台北華山1914文創園區東2D館盛大開展，社群平台上討論...

台北國際書展 機器人導覽

買書過新年！台北國際書展廿六日起跑，於台北世貿一館展開六天的書香嘉年華。因應後疫情時代，書展將舉辦一系列以「後疫情時代」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。