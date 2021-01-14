聽新聞
test
0:00 / 0:00
青年陶藝家曾祥軒 用陶藝雕塑顯微鏡下的花蕊
平時熱愛花卉植物的曾祥軒，除了創作青花彩繪外，也好奇的用顯微鏡觀察雄雌蕊的細節，繽紛的意象引發他採用陶藝呈現花卉的生命。「花解構‧花在微觀下的生命創造」總共展出28組件作品，多以花卉構造名稱命名，用色大膽鮮豔，給人全新的視覺觀感。其中3件更獲得國際級競賽的肯定，〈花微觀〉參加2014日本美濃國際陶藝競賽，從3,473件來自63個國家地區高水準的作品中脫穎而出，獲得「佳作」肯定，是必看作品之一。〈蜜腺〉其鮮明的色彩和多變的形體，獲2019年西班牙L’Alcora第39屆國際陶藝競賽「入選」殊榮。獲得2019日本金澤世界工藝競賽「入選」的〈內源〉，以拉坯手塑形、拍打出自然的弧度，釉色精緻高雅。
曾祥軒在鶯歌長大，對藝術有著濃厚的興趣，在鶯歌國中美術班打下繪畫基礎，就讀鶯歌高職陶瓷工程科時，突破平面創作接觸陶藝，拜師存仁堂汪弘玉師傅，學習手繪傳統青花瓷，即使作品形成耗費工時，他堅持延續傳統工藝的精神。在國立臺灣藝術大學工藝設計系求學階段，習得多種媒材應用，將傳統技法與創意思維融合於創作，曾祥軒可說是科班出身，底子厚實。陶博館館長吳秀慈表示，「2020藝遊三鶯—陶藝衛星展」同時在曾祥軒創立的「祥軒藝術設計工作室」展出以創新的理念結合傳統陶藝的作品，非常推薦民眾前往參觀。
「花解構‧花在微觀下的生命創造—曾祥軒陶藝展」自即日起至110年1月24日在新北市立鶯歌陶瓷博物館B1陶藝長廊展出。更多的展覽資訊可上陶博館官方網站www.ceramics.ntpc.gov.tw、粉絲專頁www.facebook.com/YCMuseum查詢。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言