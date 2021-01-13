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張榕容皮衣配鑽石太有個性了！這穿搭法必須學起來
影后張榕容今（2021年1月13）日於台北出席全新懸疑影集「逆局」卡司發布記者會，是張榕容跟周渝民繼20年前一起演出偶像劇「貧窮貴公子」之後再度合作。在劇中擔任女主角的張榕容飾演一位個性相當女漢子的副分局長，而她也特地穿著率性的皮革襯衫搭配黑色流蘇窄裙現身記者會，同時又堆疊多款DE BEERS美鑽珠寶，個性十足。
最搶眼的莫過於DE BEERS Arpeggia系列三行鑽石耳環，修長的線條除了能修飾臉形，更能讓目光聚焦於她的立體的五官。她也同時配搭了同系列Arpeggia的18K白金三行鑽石戒指，這個系列以不同大小和鑲嵌方式的鑽石組成彷彿樂譜上的音符，創造出視覺的律動感，與Horizon、Dewdrop及Infinity系列鑽石戒指堆疊配戴，展現自信魅力。同時，腕間的Aria全鑲鑽珠寶腕表，層層交疊的環形鑽石組成猶如花朵般的形狀在手腕上綻放，則為張榕容的整體裝扮增添柔美的女性魅力。
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