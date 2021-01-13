張榕容皮衣配鑽石太有個性了！這穿搭法必須學起來

影后張榕容今（2021年1月13）日於台北出席全新懸疑影集「逆局」卡司發布記者會，是張榕容跟周渝民繼20年前一起演出偶像劇「貧窮貴公子」之後再度合作。在劇中擔任女主角的張榕容飾演一位個性相當女漢子的副分局長，而她也特地穿著率性的皮革襯衫搭配黑色流蘇窄裙現身記者會，同時又堆疊多款DE BEERS美鑽珠寶，個性十足。

最搶眼的莫過於DE BEERS Arpeggia系列三行鑽石耳環，修長的線條除了能修飾臉形，更能讓目光聚焦於她的立體的五官。她也同時配搭了同系列Arpeggia的18K白金三行鑽石戒指，這個系列以不同大小和鑲嵌方式的鑽石組成彷彿樂譜上的音符，創造出視覺的律動感，與Horizon、Dewdrop及Infinity系列鑽石戒指堆疊配戴，展現自信魅力。同時，腕間的Aria全鑲鑽珠寶腕表，層層交疊的環形鑽石組成猶如花朵般的形狀在手腕上綻放，則為張榕容的整體裝扮增添柔美的女性魅力。 DE BEERS Arpeggia 18K白金三行鑽石戒指，44萬1,000元。圖／DE BEERS提供 DE BEERS Dewdrop 18K黃金鑽石戒指，14萬6,000元。圖／DE BEERS提供 DE BEERS Aria全鑲鑽珠寶腕表，價格店洽。圖／DE BEERS提供 DE BEERS Horizon 18K白金鑽石戒指，11萬3,000元。圖／DE BEERS提供 張榕容佩戴DE BEERS鑽石珠寶出席記者會。圖／DE BEERS提供 張榕容佩戴DE BEERS鑽石珠寶出席記者會。圖／DE BEERS提供 DE BEERS Infinity 18K黃金半鑲鑽戒指，89,000元。圖／DE BEERS提供 張榕容佩戴DE BEERS鑽石珠寶出席記者會。圖／DE BEERS提供 DE BEERS Horizon 18K白金鑽石戒指，11萬3,000元。圖／DE BEERS提供 DE BEERS Arpeggia 18K白金三行鑽石耳環，166萬5,000元。圖／DE BEERS提供 DE BEERS Horizon 18K白金鑽石戒指，11萬3,000元。圖／DE BEERS提供