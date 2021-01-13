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把老鼠藏在口袋！Tory Burch新年小氂牛系列超有巧思

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
牛年限定Ozzie奧斯草編鞋，10,900元。圖／Tory Burch提供
牛年限定Ozzie奧斯草編鞋，10,900元。圖／Tory Burch提供

每年的農曆新年生肖系列都可以看到時尚品牌們展現難得一見的童趣氣息，今年適逢牛年，Tory Burch打造了一個名叫「Ozzie奧斯」的小氂牛，推出限定商品，為喜氣的新年增添更濃厚的可愛氛圍。

這隻奧斯小牛頂著一頭飄逸的髮型和粉紅色大鼻子與尖尖的牛角，身上穿的還是時尚感十足、有著米白色皮革領口的粗花軟呢外套，手上拎著酒紅色Lee經典包，整體造型貴氣逼人，去年的生肖主角錢鼠Rita還藏在他的右邊口袋，傳遞好夥伴一起迎接新年的好感情，非常逗趣。

而全系列商品包含Perry迷你肩背包、草編鞋、緄邊短袖上衣、小皮夾，都用了很有年味的紅色主調打造，其中一款立體玩偶型肩背包更可以把奧斯隨身帶著走，是包款也是玩具，絕對可以讓整體造型更討喜！

牛年限定Ozzie奧斯立體玩偶型肩背包，21,900元。圖／摘自微博
牛年限定Ozzie奧斯立體玩偶型肩背包，21,900元。圖／摘自微博
牛年限定Ozzie奧斯色塊拼接卡夾零錢包，5,990元。圖／Tory Burch提供
牛年限定Ozzie奧斯色塊拼接卡夾零錢包，5,990元。圖／Tory Burch提供
牛年限定Ozzie奧斯緄邊短袖上衣，8,590元。圖／Tory Burch提供
牛年限定Ozzie奧斯緄邊短袖上衣，8,590元。圖／Tory Burch提供
今年適逢牛年，Tory Burch打造了一個名叫「Ozzie奧斯」的小氂牛，推出限定商品，為喜氣的新年增添更濃厚的可愛氛圍。圖／Tory Burch提供
今年適逢牛年，Tory Burch打造了一個名叫「Ozzie奧斯」的小氂牛，推出限定商品，為喜氣的新年增添更濃厚的可愛氛圍。圖／Tory Burch提供
牛年限定Ozzie奧斯Perry迷你肩背包，13,900元。圖／Tory Burch提供
牛年限定Ozzie奧斯Perry迷你肩背包，13,900元。圖／Tory Burch提供
牛年限定Ozzie奧斯立體玩偶型肩背包，21,900元。圖／Tory Burch提供
牛年限定Ozzie奧斯立體玩偶型肩背包，21,900元。圖／Tory Burch提供
牛年限定Ozzie奧斯色塊拼接卡夾零錢包，5,990元。圖／Tory Burch提供
牛年限定Ozzie奧斯色塊拼接卡夾零錢包，5,990元。圖／Tory Burch提供

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