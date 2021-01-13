昆凌選在周董生日一起去冒險 出席Lady Dior快閃店 高爾宣談腰封有陰影

DIOR自2011年開始即展開Lady Dior As Seen By藝術展，用以形塑經典手袋Lady Dior的藝術氣息，更於2016年起推出與藝術家聯名的Lady Art系列；今年度Lady Dior As Seen By藝術展在台北BELLAVITA寶麗廣塲展開，同步開設期間限定店至2月7日，昆凌以紮染系列登場，「我對訂製、限量沒有抵抗力，會選這件紮染就是透過這樣的染布技術做出來的服裝，都獨一無二、不會撞衫。」

而D-Lite包款訂製服務可有7個字母，昆凌也寫好寫滿用上Hannah Q；不放過每個節日的她，表示另一半這幾年下來已經被訓練得很注重儀式感，雖然情人節將屆，但她必須先打點好周董的生日，「我喜歡冒險，周董生日我們會去露營，要先完成這一場，才能喊話情人節禮物。」而她對於泰國藝術家拉塔納．薩利（Rattana Salee）的展出作品印象特別深刻，不鏽鋼包身雕塑搭襯溫暖木質DIOR吊飾的衝突反差，讓她很欣賞。

活動當晚還有俏麗現身的王淨，打算向姐姐喊話開清單，想入手她搭配的小羊皮手袋；對於難得不是穿oversize的高爾宣來說，合身剪裁讓他戰戰兢兢，也首度嘗試了腰封新造型，「但我對腰封有點陰影，去年運動受傷就一直戴著護腰。」還搞笑說之後可以用腰封支撐，比較有時尚感；小提琴家曾宇謙則對於首度出席精品活動有點緊張，對於展出的台灣藝術家劉致宏作品，以捕蚊燈靈感打造的鐵件、霓虹燈印象深刻。