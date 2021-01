昆凌選在周董生日一起去冒險 出席Lady Dior快閃店 高爾宣談腰封有陰影

DIOR自2011年開始即展開Lady Dior As Seen By藝術展,用以形塑經典手袋Lady Dior的藝術氣息,更於2016年起推出與藝術家聯名的Lady Art系列;今年度Lady Dior As Seen By藝術展在台北BELLAVITA寶麗廣塲展開,同步開設期間限定店至2月7日,昆凌以紮染系列登場,「我對訂製、限量沒有抵抗力,會選這件紮染就是透過這樣的染布技術做出來的服裝,都獨一無二、不會撞衫。」

而D-Lite包款訂製服務可有7個字母,昆凌也寫好寫滿用上Hannah Q;不放過每個節日的她,表示另一半這幾年下來已經被訓練得很注重儀式感,雖然情人節將屆,但她必須先打點好周董的生日,「我喜歡冒險,周董生日我們會去露營,要先完成這一場,才能喊話情人節禮物。」而她對於泰國藝術家拉塔納.薩利(Rattana Salee)的展出作品印象特別深刻,不鏽鋼包身雕塑搭襯溫暖木質DIOR吊飾的衝突反差,讓她很欣賞。

活動當晚還有俏麗現身的王淨,打算向姐姐喊話開清單,想入手她搭配的小羊皮手袋;對於難得不是穿oversize的高爾宣來說,合身剪裁讓他戰戰兢兢,也首度嘗試了腰封新造型,「但我對腰封有點陰影,去年運動受傷就一直戴著護腰。」還搞笑說之後可以用腰封支撐,比較有時尚感;小提琴家曾宇謙則對於首度出席精品活動有點緊張,對於展出的台灣藝術家劉致宏作品,以捕蚊燈靈感打造的鐵件、霓虹燈印象深刻。