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昆凌選在周董生日一起去冒險 出席Lady Dior快閃店 高爾宣談腰封有陰影

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
昆凌、王淨出席Lady Dior As Seen By藝術展暨Lady Dior BELLAVITA快閃店。圖／DIOR提供、記者蘇健忠攝影
昆凌、王淨出席Lady Dior As Seen By藝術展暨Lady Dior BELLAVITA快閃店。圖／DIOR提供、記者蘇健忠攝影

DIOR自2011年開始即展開Lady Dior As Seen By藝術展，用以形塑經典手袋Lady Dior的藝術氣息，更於2016年起推出與藝術家聯名的Lady Art系列；今年度Lady Dior As Seen By藝術展在台北BELLAVITA寶麗廣塲展開，同步開設期間限定店至2月7日，昆凌以紮染系列登場，「我對訂製、限量沒有抵抗力，會選這件紮染就是透過這樣的染布技術做出來的服裝，都獨一無二、不會撞衫。」

而D-Lite包款訂製服務可有7個字母，昆凌也寫好寫滿用上Hannah Q；不放過每個節日的她，表示另一半這幾年下來已經被訓練得很注重儀式感，雖然情人節將屆，但她必須先打點好周董的生日，「我喜歡冒險，周董生日我們會去露營，要先完成這一場，才能喊話情人節禮物。」而她對於泰國藝術家拉塔納．薩利（Rattana Salee）的展出作品印象特別深刻，不鏽鋼包身雕塑搭襯溫暖木質DIOR吊飾的衝突反差，讓她很欣賞。

活動當晚還有俏麗現身的王淨，打算向姐姐喊話開清單，想入手她搭配的小羊皮手袋；對於難得不是穿oversize的高爾宣來說，合身剪裁讓他戰戰兢兢，也首度嘗試了腰封新造型，「但我對腰封有點陰影，去年運動受傷就一直戴著護腰。」還搞笑說之後可以用腰封支撐，比較有時尚感；小提琴家曾宇謙則對於首度出席精品活動有點緊張，對於展出的台灣藝術家劉致宏作品，以捕蚊燈靈感打造的鐵件、霓虹燈印象深刻。

Lady Dior As Seen By藝術展是為向雋永而摩登的手袋Lady Dior致敬，即日起展至2月7日的整體空間，包括藝術家雕塑、攝影展，以及現場ABCDior客製化服務體驗，此外也有今年度部分Lady Art手袋，對於Lady Dior的粉絲來說，是一口氣欣賞、購入包款的絕佳時機。

昆凌詮釋紮染丹寧藍外套、J'adior緞帶高跟鞋37,000元，搭配Lady D-Lite石灰色籐格紋刺繡帆布中型提包14萬元、寬背帶34,000元。記者／蘇健忠攝影
昆凌詮釋紮染丹寧藍外套、J'adior緞帶高跟鞋37,000元，搭配Lady D-Lite石灰色籐格紋刺繡帆布中型提包14萬元、寬背帶34,000元。記者／蘇健忠攝影
Lady Dior As Seen By藝術展暨Lady Dior BELLAVITA快閃店將開設至2月7日止。圖／DIOR提供
Lady Dior As Seen By藝術展暨Lady Dior BELLAVITA快閃店將開設至2月7日止。圖／DIOR提供
Lady Dior BELLAVITA快閃店共展10件Lady Dior雕塑作品以及8件攝影作品。圖／DIOR提供
Lady Dior BELLAVITA快閃店共展10件Lady Dior雕塑作品以及8件攝影作品。圖／DIOR提供
小提琴家曾宇謙穿喀什米爾雙排釦大衣11萬5,000元、多彩藝術家花卉緹花襯衫41,000元、B27小牛皮與Oblique Galaxy雕紋低筒休閒鞋32,000元。記者／蘇健忠攝影
小提琴家曾宇謙穿喀什米爾雙排釦大衣11萬5,000元、多彩藝術家花卉緹花襯衫41,000元、B27小牛皮與Oblique Galaxy雕紋低筒休閒鞋32,000元。記者／蘇健忠攝影
Lady Dior mini彩虹珍稀蜥蜴皮鍊帶提包，36萬元。圖／DIOR提供
Lady Dior mini彩虹珍稀蜥蜴皮鍊帶提包，36萬元。圖／DIOR提供
昆凌詮釋紮染丹寧藍外套、J'adior緞帶高跟鞋37,000元，搭配Lady D-Lite石灰色籐格紋刺繡帆布中型提包14萬元、寬背帶34,000元。記者／蘇健忠攝影
昆凌詮釋紮染丹寧藍外套、J'adior緞帶高跟鞋37,000元，搭配Lady D-Lite石灰色籐格紋刺繡帆布中型提包14萬元、寬背帶34,000元。記者／蘇健忠攝影
高爾宣演繹綠色藝術家花卉絲棉襯衫飾領巾，搭配腰封27,000元、B27小牛皮Oblique緹花中筒休閒鞋37,000元。記者／蘇健忠攝影
高爾宣演繹綠色藝術家花卉絲棉襯衫飾領巾，搭配腰封27,000元、B27小牛皮Oblique緹花中筒休閒鞋37,000元。記者／蘇健忠攝影
Lady Dior BELLAVITA快閃店同步展售全系列Lady Dior包款。圖／DIOR提供
Lady Dior BELLAVITA快閃店同步展售全系列Lady Dior包款。圖／DIOR提供
My ABCDior蜜桃粉色籐格紋小羊皮提包搭配客製化掛飾，13萬5,000元。圖／DIOR提供
My ABCDior蜜桃粉色籐格紋小羊皮提包搭配客製化掛飾，13萬5,000元。圖／DIOR提供
王淨穿彩色條紋棉織洋裝價格店洽、30 Montaigne橘褐色光滑小牛皮腰帶29,000元，搭襯My ABCDior小羊皮提包搭配琺瑯彩繪吊飾14萬5,000元、背帶34,000元。記者／蘇健忠攝影
王淨穿彩色條紋棉織洋裝價格店洽、30 Montaigne橘褐色光滑小牛皮腰帶29,000元，搭襯My ABCDior小羊皮提包搭配琺瑯彩繪吊飾14萬5,000元、背帶34,000元。記者／蘇健忠攝影

Dior 藝術家

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