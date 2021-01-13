快訊

富王鴨肉店確定頂讓 鄰居嘆：幾句話搞垮了事業

楊志良指應開除染疫醫師 蔡英文：不需風涼話打擊士氣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

ASICS獻上旭日紅系列新鞋、Nike為專業運動者升級跑鞋

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
ASICS邀請運動好手（左至右）林昱堂、林詩亭、王冠閎、蘇柏亞、黃鎮示範SUNRISE RED系列新鞋，正中間為品牌縱經理。圖／ASICS提供
ASICS邀請運動好手（左至右）林昱堂、林詩亭、王冠閎、蘇柏亞、黃鎮示範SUNRISE RED系列新鞋，正中間為品牌縱經理。圖／ASICS提供

像是延續去年因應賽事而推出的頂級排球鞋METARISE的精神，ASICS選在今年第一季就為專業運動員獻上SUNRISE RED系列跑鞋與網球鞋、籃球鞋，且呼應了品牌愛用的橘紅色調，代表希望及熱情。Nike則打造了升級版Nike React Infinity Run 2和全新的Nike ZoomX Invincible Run跑鞋，藉以保護跑者的每段征程。

ASICS SUNRISE RED系列包含了經典的Gel-Kayano 27和Gel-Nimbus 23 Tokyo、Novablast Tokyo跑鞋，回應了不同跑者的需求。其中的Gel-Kayano 27與Gel-Nimbus 23 Tokyo鞋，還針對不同性別，提供差異化的中底厚度和中空穩定片系統。而Novablast Tokyo跑鞋前腳掌的凹槽設計，創造出有如獨立筒般的反彈效果，最適合長距離慢跑時穿著。針對網球運動而生的Gel-Resolution 8鞋款，中底採用高耐磨係數大底增加抓地力，更提升側向移動的穩定度；籃球鞋的Nova Surge也以緩震性能搭上Sunrise Red配色，成為球場上最顯眼戰靴。

Nike ZoomX Invincible Run鞋，借鑑了打造React Infinity Run跑鞋的經驗，明顯地增強了緩震效果。圖／Nike提供
Nike ZoomX Invincible Run鞋，借鑑了打造React Infinity Run跑鞋的經驗，明顯地增強了緩震效果。圖／Nike提供

同樣在開春推出新跑鞋的還有Nike的升級版React Infinity Run 2和全新的ZoomX Invincible Run款式。新款的React Infinity Run 2鞋款，採用Nike Flyknit技術，增強了足尖、鞋眼和鞋面的強度及支撐力。同時提高鞋面前端和中足等部位的透氣性，鞋領處調整在不增加重量和體積的情況下，讓腳感更為舒適。另外，Nike借鑑了打造React Infinity Run跑鞋的經驗，運用在ZoomX Invincible上，中底增加了更多泡棉，明顯地增強了緩震效果。同時透過Rocker Geometry幾何結構設計和前掌處網格增寬的處理，使其成為長距離訓練的理想選擇。

升級版React Infinity Run 2跑鞋，增強了足尖、鞋眼和鞋面的強度及支撐力，同時提高鞋面前端和中足等部位的透氣性。圖／Nike提供
升級版React Infinity Run 2跑鞋，增強了足尖、鞋眼和鞋面的強度及支撐力，同時提高鞋面前端和中足等部位的透氣性。圖／Nike提供

ASICS Gel-Nimbus 23 Tokyo男鞋4,980元。圖／ASICS提供
ASICS Gel-Nimbus 23 Tokyo男鞋4,980元。圖／ASICS提供

ASICS Gel-Kayano 27 Tokyo男鞋5,180元。圖／ASICS提供
ASICS Gel-Kayano 27 Tokyo男鞋5,180元。圖／ASICS提供

ASICS Gel-Resolution 8 Tokyo籃球鞋4,580元。圖／ASICS提供
ASICS Gel-Resolution 8 Tokyo籃球鞋4,580元。圖／ASICS提供

ASICS Gel-Kayano 27 Tokyo女鞋5,180元。圖／ASICS提供
ASICS Gel-Kayano 27 Tokyo女鞋5,180元。圖／ASICS提供

排球 品牌

延伸閱讀

豐泰 去年EPS 5.46元

ASICS經典緩震跑鞋、New Balance山系潮履再進化

第 97 回箱根驛傳落幕 210 位上場選手跑鞋統計

準備帥一整年！Nike、Jordan Brand曝光CNY系列 經典東方元素都上腳

相關新聞

ASICS獻上旭日紅系列新鞋、Nike為專業運動者升級跑鞋

像是延續去年因應賽事而推出的頂級排球鞋METARISE的精神，ASICS選在今年第一季就為專業運動員獻上SUNRISE ...

劍湖山世界元月有優惠 當日壽星只要1元

劍湖山世界的賞梅時間到了，元月優惠即（14）日起也正式展開，推出多項入園299元優惠活動，包括大專院校學生證上有3或5、...

臺中車站新年大進擊！貓小姐率眾貓一起「鐵道躲貓貓」迎新年

去年大受好評的臺中驛鐵道文化園區「鐵道躲貓貓X貓小姐Ms.Cat插畫特展」，上百隻貓咪齊聚臺中車站，一起熱鬧繽紛過聖誕，吸引民眾爭相拍照打卡。今年春節，「鐵道躲貓貓X貓小姐Ms.Cat插畫特展」第二彈來襲，褪去聖誕華麗燈飾，增添濃濃新年氛圍，為來往旅客添財、添福、添喜氣！

色廊2.0迎接2021！身分證有「0、1、2」任兩碼享看展優惠

度過2020辛苦的一年，為迎接嶄新的2021年，「色廊2.0 – 夢境製造所」推出一月身分證限時優惠。凡身分證字號含有「0、1、2」任兩碼，一月三十一日前於展覽現場售票亭出示相關證件即可享有270元購票優惠。

周興哲、林映唯撇緋聞大方同台 Prada春夏新裝穿出個性

義大利時尚品牌PRADA今年春夏正式迎來Miuccia Prada與Raf Simons共同打造的首個時裝系列，兩大設計...

滿額抽餐券、打卡送飲料！ 韓定食「偷飯賊」插旗北車

隸屬於兩班家韓式餐飲集團旗下的「偷飯賊」，將於1月14日起正式進駐微風台北車站。店內除了供應石鍋拌飯、豆腐煲等料理之外，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。