ASICS獻上旭日紅系列新鞋、Nike為專業運動者升級跑鞋

像是延續去年因應賽事而推出的頂級排球鞋METARISE的精神，ASICS選在今年第一季就為專業運動員獻上SUNRISE RED系列跑鞋與網球鞋、籃球鞋，且呼應了品牌愛用的橘紅色調，代表希望及熱情。Nike則打造了升級版Nike React Infinity Run 2和全新的Nike ZoomX Invincible Run跑鞋，藉以保護跑者的每段征程。

ASICS SUNRISE RED系列包含了經典的Gel-Kayano 27和Gel-Nimbus 23 Tokyo、Novablast Tokyo跑鞋，回應了不同跑者的需求。其中的Gel-Kayano 27與Gel-Nimbus 23 Tokyo鞋，還針對不同性別，提供差異化的中底厚度和中空穩定片系統。而Novablast Tokyo跑鞋前腳掌的凹槽設計，創造出有如獨立筒般的反彈效果，最適合長距離慢跑時穿著。針對網球運動而生的Gel-Resolution 8鞋款，中底採用高耐磨係數大底增加抓地力，更提升側向移動的穩定度；籃球鞋的Nova Surge也以緩震性能搭上Sunrise Red配色，成為球場上最顯眼戰靴。

Nike ZoomX Invincible Run鞋，借鑑了打造React Infinity Run跑鞋的經驗，明顯地增強了緩震效果。圖／Nike提供

同樣在開春推出新跑鞋的還有Nike的升級版React Infinity Run 2和全新的ZoomX Invincible Run款式。新款的React Infinity Run 2鞋款，採用Nike Flyknit技術，增強了足尖、鞋眼和鞋面的強度及支撐力。同時提高鞋面前端和中足等部位的透氣性，鞋領處調整在不增加重量和體積的情況下，讓腳感更為舒適。另外，Nike借鑑了打造React Infinity Run跑鞋的經驗，運用在ZoomX Invincible上，中底增加了更多泡棉，明顯地增強了緩震效果。同時透過Rocker Geometry幾何結構設計和前掌處網格增寬的處理，使其成為長距離訓練的理想選擇。

升級版React Infinity Run 2跑鞋，增強了足尖、鞋眼和鞋面的強度及支撐力，同時提高鞋面前端和中足等部位的透氣性。圖／Nike提供

ASICS Gel-Nimbus 23 Tokyo男鞋4,980元。圖／ASICS提供

ASICS Gel-Kayano 27 Tokyo男鞋5,180元。圖／ASICS提供

ASICS Gel-Resolution 8 Tokyo籃球鞋4,580元。圖／ASICS提供