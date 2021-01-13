周興哲、林映唯撇緋聞大方同台 Prada春夏新裝穿出個性

義大利時尚品牌PRADA今年春夏正式迎來Miuccia Prada與Raf Simons共同打造的首個時裝系列，兩大設計師透過對談探討PRADA品牌DNA，以現代摩登的觀點重組各種可能。而台灣發表會上，特別請來周興哲與林映唯（小美）示範這個全新系列作品，一身制服風的穿搭非常有個性。

身為好友的兩人日前聚餐才被狗仔拍到，現在又一起出席活動難道不會尷尬嗎？「完全不會，其實那天還有其他朋友一起吃飯，不知道為什麼只拍我們，大概大家最近需要編一些故事吧！」周興哲說。他也大方稱讚小美非常漂亮，小美則是覺得他像弟弟一樣。今年農曆年假剛好會遇上西洋情人節，談到推薦的送禮選擇，周興哲偏愛香水和靴子：「最近很流行靴子，PRADA的軍靴還附有一個迷你包，可以裝零錢。香水的話我會挑我喜歡的味道送給另一半，因為我很有品味！」小美則是推薦紅包，完全走實際派路線。

兩人也很欣賞本季PRADA的設計，「乾淨俐落又不過時，PRADA一直以來都很低調，Logo雖然小小的，但懂的人一眼就能認出來」周興哲說。小美則是特別喜歡Re-Nylon多功能短裙，「沒看過這種設計，很特別。這季還有很多異材質的結合，而且還融入環保概念，我喜歡那種衝突的美感。」

新的一年，他們也都工作滿檔，周興哲準備嘗試第一部電影作品，「很期待但也很緊張、有壓力，最近會開始上課。」小美在農曆年後也開始要投入電影、網路劇的拍攝。