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周興哲、林映唯撇緋聞大方同台 Prada春夏新裝穿出個性

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
周興哲穿PRADARe-Nylon平口長袖外套53,000元，口袋襯衫27,500元，Re-Nylon西裝長褲37,500元，Re-Nylon多功能信差包43,000元，拋光皮革德比鞋33,500元。記者蘇健忠／攝影
周興哲穿PRADARe-Nylon平口長袖外套53,000元，口袋襯衫27,500元，Re-Nylon西裝長褲37,500元，Re-Nylon多功能信差包43,000元，拋光皮革德比鞋33,500元。記者蘇健忠／攝影

義大利時尚品牌PRADA今年春夏正式迎來Miuccia Prada與Raf Simons共同打造的首個時裝系列，兩大設計師透過對談探討PRADA品牌DNA，以現代摩登的觀點重組各種可能。而台灣發表會上，特別請來周興哲與林映唯（小美）示範這個全新系列作品，一身制服風的穿搭非常有個性。

身為好友的兩人日前聚餐才被狗仔拍到，現在又一起出席活動難道不會尷尬嗎？「完全不會，其實那天還有其他朋友一起吃飯，不知道為什麼只拍我們，大概大家最近需要編一些故事吧！」周興哲說。他也大方稱讚小美非常漂亮，小美則是覺得他像弟弟一樣。今年農曆年假剛好會遇上西洋情人節，談到推薦的送禮選擇，周興哲偏愛香水和靴子：「最近很流行靴子，PRADA的軍靴還附有一個迷你包，可以裝零錢。香水的話我會挑我喜歡的味道送給另一半，因為我很有品味！」小美則是推薦紅包，完全走實際派路線。

兩人也很欣賞本季PRADA的設計，「乾淨俐落又不過時，PRADA一直以來都很低調，Logo雖然小小的，但懂的人一眼就能認出來」周興哲說。小美則是特別喜歡Re-Nylon多功能短裙，「沒看過這種設計，很特別。這季還有很多異材質的結合，而且還融入環保概念，我喜歡那種衝突的美感。」

新的一年，他們也都工作滿檔，周興哲準備嘗試第一部電影作品，「很期待但也很緊張、有壓力，最近會開始上課。」小美在農曆年後也開始要投入電影、網路劇的拍攝。

PRADA春夏系列透過Miuccia Prada與Raf Simons對談、互相說服的過程，重新呈現兩人所認知的PRADA品牌特色，柔美中帶著酷勁。大量直身線條、尼龍布料和塔夫綢，打造出俐落優雅的單品。一把抓的穿外套方式，呈現出Miuccia Prada眼中強烈的女人味。同時，也以類似的顏色、Logo來傳遞整齊有型的制服風格，三角Logo也可以在各個細節發現。而Raf Simons長期合作的藝術家Peter De Potter所創作的各種圖騰也以絹印手法呈現在各式單品上，每件光澤、紋路都不太一樣。主要圖騰之一的太陽花，則是在這個特別的時刻傳遞出希望、活潑與強韌的生命力。

Raf Simons長期合作的藝術家Peter De Potter所創作的各種圖騰也以絹印手法呈現在各式單品上。圖／PRADA提供
Raf Simons長期合作的藝術家Peter De Potter所創作的各種圖騰也以絹印手法呈現在各式單品上。圖／PRADA提供
Re-Nylon多功能信差包，41,000元。圖／PRADA提供
Re-Nylon多功能信差包，41,000元。圖／PRADA提供
林映唯穿PRADA挖洞高領毛衣33,000元，挖洞高領內搭42,000元，傘狀長裙13萬，Cleo手提肩背包62,000元，三角標誌別針單支耳環13,500元，皮革拼色高跟鞋33,500元。周興哲穿Re-Nylon單排扣西裝外套76,000元，Re-Nylon西裝長褲37,500元，經典標誌圓領毛衣53,000元，拋光皮革德比鞋33,500元。記者蘇健忠／攝影
林映唯穿PRADA挖洞高領毛衣33,000元，挖洞高領內搭42,000元，傘狀長裙13萬，Cleo手提肩背包62,000元，三角標誌別針單支耳環13,500元，皮革拼色高跟鞋33,500元。周興哲穿Re-Nylon單排扣西裝外套76,000元，Re-Nylon西裝長褲37,500元，經典標誌圓領毛衣53,000元，拋光皮革德比鞋33,500元。記者蘇健忠／攝影
Rev皮革休閒鞋，33,500元。圖／PRADA提供
Rev皮革休閒鞋，33,500元。圖／PRADA提供
林映唯穿PRADA挖洞高領毛衣33,000元，挖洞高領內搭42,000元，傘狀長裙13萬，Cleo手提肩背包62,000元，三角標誌別針單支耳環13,500元，皮革拼色高跟鞋33,500元。記者蘇健忠／攝影
林映唯穿PRADA挖洞高領毛衣33,000元，挖洞高領內搭42,000元，傘狀長裙13萬，Cleo手提肩背包62,000元，三角標誌別針單支耳環13,500元，皮革拼色高跟鞋33,500元。記者蘇健忠／攝影
林映唯穿PRADA印花無袖上衣71,000元，Re-Nylon多功能短裙38,500元，直筒長褲43,500元，皮革梯形手提包11萬，三角標誌垂墜式單支耳環14,000元，皮革拼色高跟鞋33,500元。記者蘇健忠／攝影
林映唯穿PRADA印花無袖上衣71,000元，Re-Nylon多功能短裙38,500元，直筒長褲43,500元，皮革梯形手提包11萬，三角標誌垂墜式單支耳環14,000元，皮革拼色高跟鞋33,500元。記者蘇健忠／攝影
皮革尖頭低跟鞋，33,500元。圖／PRADA提供
皮革尖頭低跟鞋，33,500元。圖／PRADA提供
三角標誌流蘇項鍊，22,000元。圖／PRADA提供
三角標誌流蘇項鍊，22,000元。圖／PRADA提供
林映唯、周興哲出席PRADA春夏發表會。記者蘇健忠／攝影
林映唯、周興哲出席PRADA春夏發表會。記者蘇健忠／攝影
周興哲穿PRADA Re-Nylon單排扣西裝外套76,000元，Re-Nylon西裝長褲37,500元，經典標誌圓領毛衣53,000元，拋光皮革德比鞋33,500元。記者蘇健忠／攝影
周興哲穿PRADA Re-Nylon單排扣西裝外套76,000元，Re-Nylon西裝長褲37,500元，經典標誌圓領毛衣53,000元，拋光皮革德比鞋33,500元。記者蘇健忠／攝影
Symbols印花尼龍後背包，51,000元。圖／PRADA提供
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PRADA 品牌

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