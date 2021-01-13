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滿額抽餐券、打卡送飲料！ 韓定食「偷飯賊」插旗北車

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
限時推出的「海鮮炒碼麵」，每套320元。記者陳睿中／攝影
限時推出的「海鮮炒碼麵」，每套320元。記者陳睿中／攝影

隸屬於兩班家韓式餐飲集團旗下的「偷飯賊」，將於1月14日起正式進駐微風台北車站。店內除了供應石鍋拌飯、豆腐煲等料理之外，還會限時獨家推出「海鮮炒碼麵」，增添餐桌上的新選擇。開幕期間，還有滿額抽餐券、打卡送飲料等活動。

首間門市自2019年底進駐遠百信義A13的「偷飯賊」，與兩班家、豆腐村、高麗園、雪嶽山、韓鶴亭等品牌，皆是屬於兩班家韓式餐飲集團。即將開幕的微風台北車站店，乃是第2間門市。店內規劃有33～35席座位，並且使用平板＋QRcode的點餐模式，方便顧客點選。獨家設計的燒烤區透明窗，也可讓顧客觀賞料理的過程。

「偷飯賊」在韓文中，意指開胃、適合配飯的料理。店內均採個人化的套餐組合，包括有石鍋拌飯、豆腐煲、韓式烤肉等3大類型，並再以主餐、配料進行變化，每套290～490元。其中泡菜豆腐煲、韓式水梨豬排定食、五色石鍋拌飯，乃是店內的前3大人氣商品。此次限定於1月14日至1月31日推出的「海鮮炒碼麵」，使用拌炒過的韓國辣椒粉為基底，再加入蝦子、魷魚圈、蛤蜊、蔬菜一同燉煮，帶來辛香的滋味，同時隨餐也會搭配糖醋肉，每套320元。

店內的特色之一，就是隨餐會附上「九宮格小菜」，可吃得到辣炒年糕、海帶芽、馬鈴薯沙拉、韓式泡菜等不同的經典小菜，且會不定時更換菜色。另外也有韓式炸魚板、炸牡蠣、韓式辣雞翅、韓式糖醋肉等等不同小菜可供自行加點。

為慶祝開幕，1月14日至1月17日期間，消費滿500元即可參加抽獎，有機會獲得任一餐點兌換券、300元折價券、蟹膏兌換券等贈禮，打卡還可獲得進口飲料1罐；1月18日至1月31日期間，參與打卡活動，即可獲得「免服務費優惠券」1張。

烤牛排石鍋拌飯，每份490元。記者陳睿中／攝影
烤牛排石鍋拌飯，每份490元。記者陳睿中／攝影
店內會隨餐附上九宮格小菜，內容物不定時更換。記者陳睿中／攝影
店內會隨餐附上九宮格小菜，內容物不定時更換。記者陳睿中／攝影
店內亦有韓式辣雞翅、韓式糖醋肉等等不同小菜可供自行加點。記者陳睿中／攝影
店內亦有韓式辣雞翅、韓式糖醋肉等等不同小菜可供自行加點。記者陳睿中／攝影
偷飯賊以石鍋拌飯、豆腐煲、韓式烤肉等3大類型料理為主。記者陳睿中／攝影
偷飯賊以石鍋拌飯、豆腐煲、韓式烤肉等3大類型料理為主。記者陳睿中／攝影
韓式烤牛排定食，每份480元。記者陳睿中／攝影
韓式烤牛排定食，每份480元。記者陳睿中／攝影
泡菜豆腐煲定食，每份320元。記者陳睿中／攝影
泡菜豆腐煲定食，每份320元。記者陳睿中／攝影

台北車站 海鮮

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