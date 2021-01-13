快訊

搶Apple Car大單！ 鴻海攜手吉利攻汽車代工

全面鎖國！日本政府禁止外國人入境 取消11國豁免

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Dyson吹風機「全瑰麗紅」春節特別版「紅」運登台

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
迎接新年，Dyson Supersonic吹風機「全瑰麗紅」春節特別版搶眼登台，全機身以亮眼瑰麗紅呈現出高貴質感。記者黃筱晴／攝影
迎接新年，Dyson Supersonic吹風機「全瑰麗紅」春節特別版搶眼登台，全機身以亮眼瑰麗紅呈現出高貴質感。記者黃筱晴／攝影

每年都會在重要節日推出特別色版本的Dyson Supersonic吹風機，今年推出超搶眼的「全瑰麗紅」春節特別版，全機身以亮眼瑰麗紅呈現出高貴質感；同步宣告Dyson Airwrap造型器限量瑰麗紅版本也再次回歸，2款產品均為霧面設計、手感極佳，更都配有奢華霧紅皮革禮盒，從觸感到車線，細節精緻高雅，滿足所有造型需求，帶來「紅」運當頭的超狂氣勢。

Dyson Supersonic吹風機HD03「全瑰麗紅」春節特別版，內置第9代數位馬達，結合Dyson Air Multiplier氣流倍增技術，強勁均勻的氣流可以快速吹乾頭髮，內建的智能溫控系統每秒偵測40次，更可防止頭髮被過高溫度傷害，呵護頭髮健康光澤。配備的4款磁吸造型配件中，柔和乾髮吹嘴可呵護細軟髮質和敏感性頭皮，讓吹出的風更柔和、分散，並使風溫降低20°C，讓頭皮更舒適。

特別的是，這次Dyson Supersonic吹風機「全瑰麗紅」春節特別版從外包裝到皮革外盒都變得更輕量化設計，更方便收納、攜帶，不管是走春拜年，還是情人節約會都能隨手打造亮麗造型。

Dyson Airwrap造型器限量瑰麗紅再次回歸，建議售價17,600元。記者黃筱晴／攝影
Dyson Airwrap造型器限量瑰麗紅再次回歸，建議售價17,600元。記者黃筱晴／攝影
Dyson Supersonic吹風機HD03全瑰麗紅春節特別版配精美禮盒，建議售價16,600元。記者黃筱晴／攝影
Dyson Supersonic吹風機HD03全瑰麗紅春節特別版配精美禮盒，建議售價16,600元。記者黃筱晴／攝影

吹風機 春節

延伸閱讀

冬季團遊、春節孝親專案取消？ 觀光局：保持高度警戒

春節和長輩見面沒話題？老人基金會：玩一把桌遊吧！

「澎湖最大濱海公園」春節前新登場！觀音亭園區2.0　海上花火節最新亮點

台中水情緊 盧秀燕：春節民生用水無虞

相關新聞

滿額抽餐券、打卡送飲料！韓定食「偷飯賊」插旗北車

隸屬於兩班家韓式餐飲集團旗下的「偷飯賊」，將於1月14日起正式進駐微風台北車站。店內除了供應石鍋拌飯、豆腐煲等料理之外，...

Dyson吹風機「全瑰麗紅」春節特別版「紅」運登台

每年都會在重要節日推出特別色版本的Dyson Supersonic吹風機，今年推出超搶眼的「全瑰麗紅」春節特別版，全機身...

打破語言障礙即時溝通：M2真無線翻譯耳機 同時也是高品質藍芽耳機！

資訊發達的現在，與國際接軌已無難事，但語言溝通仍存在著一定的門檻，為了實現能夠打破語言障礙即時溝通這個理想，Timekettle時空壺曾經推出WT2 PLUS 實時翻譯耳機，在全球獲得破萬人支持與好評，吸收眾多使用者意見後，我們改良了WT2 PLUS，在體積縮小與性能方面提升，也將原先翻譯耳機無法當作一般藍牙耳機使用的痛點打破 - M2就此誕生！

跟時間玩躲貓貓？RADO X Formafantasma聯名腕表很有戲

看不見的不一定不存在，有時隱而不顯、反而更引人注目。瑞士雷達表（RADO）與屢獲殊榮的義大利設計團隊Formafanta...

最可愛的聯名來了！:CHOCOOLATE跨界奇奇與蒂蒂、PUMA攜手史奴比

沒有最可愛，只有更可愛到讓人失心瘋的聯名又來了！潮牌:CHOCOOLATE選擇和奇奇與蒂蒂（CHIP'N'DALE ）...

當微繪琺瑯遇上台灣膠彩畫 元亨利鐘表藝術交流特展

自人類文明啟迪以來，繪畫以不同形式呈現，從最早的雕刻、彩繪，在東西方開枝散葉，各有巧妙不同。台中元亨利鐘表與瑞士微繪琺瑯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。