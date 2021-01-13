Dyson吹風機「全瑰麗紅」春節特別版「紅」運登台

每年都會在重要節日推出特別色版本的Dyson Supersonic吹風機，今年推出超搶眼的「全瑰麗紅」春節特別版，全機身以亮眼瑰麗紅呈現出高貴質感；同步宣告Dyson Airwrap造型器限量瑰麗紅版本也再次回歸，2款產品均為霧面設計、手感極佳，更都配有奢華霧紅皮革禮盒，從觸感到車線，細節精緻高雅，滿足所有造型需求，帶來「紅」運當頭的超狂氣勢。

Dyson Supersonic吹風機HD03「全瑰麗紅」春節特別版，內置第9代數位馬達，結合Dyson Air Multiplier氣流倍增技術，強勁均勻的氣流可以快速吹乾頭髮，內建的智能溫控系統每秒偵測40次，更可防止頭髮被過高溫度傷害，呵護頭髮健康光澤。配備的4款磁吸造型配件中，柔和乾髮吹嘴可呵護細軟髮質和敏感性頭皮，讓吹出的風更柔和、分散，並使風溫降低20°C，讓頭皮更舒適。