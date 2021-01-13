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色廊2.0迎接2021！身分證有「0、1、2」任兩碼享看展優惠
度過2020辛苦的一年，為迎接嶄新的2021年，「色廊2.0 – 夢境製造所」推出一月身分證限時優惠。凡身分證字號含有「0、1、2」任兩碼，一月三十一日前於展覽現場售票亭出示相關證件即可享有270元購票優惠。
「色廊」於2018年首度展出，席捲各大社群平台，更於香港、上海、北京等各地巡迴展出，吸引超過百萬人次入場參觀。本次以2.0全新姿態回歸，以「夢境」為主軸，色彩創意為發想，打造繽紛夢幻場景。運用顏色探索各年齡階段不同的夢境，打造12個顏色X12個夢境，並集結最受年輕人喜愛的網紅、Youtuber巧思設計，翻玩夢境房間，創造奇幻有趣的獨特場景，等你一起來探索夢境的無限可能！
「色廊2.0 - 夢境製造所」現於華山1914文創園區中4B館熱烈展出中，展期至四月五日。一月三十一日前凡身分證字號含有「0、1、2」任兩碼，於展覽現場售票亭出示相關證件，即可享有270元購票優惠，限本人購買乙張，此優惠不得與其他優惠合併使用，主辦單位保有修改、變更或暫停本活動之權利，詳細資訊請至展覽官方網站查詢。展覽門票於udn售票網及各大售票通路熱售中。
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