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跟時間玩躲貓貓？RADO X Formafantasma聯名腕表很有戲

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Formafantasma Studio是由義大利Andrea Trimarchi與Simone Farresin兩位設計師共同主持，其創作在世界各地展出和出版，並被多家博物館列為永久收藏。圖 / RADO提供。
Formafantasma Studio是由義大利Andrea Trimarchi與Simone Farresin兩位設計師共同主持，其創作在世界各地展出和出版，並被多家博物館列為永久收藏。圖 / RADO提供。

看不見的不一定不存在，有時隱而不顯、反而更引人注目。瑞士雷達表（RADO）與屢獲殊榮的義大利設計團隊Formafantasma聯手合作，並以其名字命名，推出全新True Square Formafantasma特別版腕表，透過高度遮蔽的隱藏視覺，展現時間的哲思妙想。

Formafantasma Studio是由義大利Andrea Trimarchi與Simone Farresin兩位設計師共同主持，其工作是則位於荷蘭阿姆斯特丹，其創作在世界各地展出和出版，並被多家博物館列為永久收藏。

而封閉式腕表的設計並非首見，靈感源自懷表具有保護功能的外殼，佩戴者僅能透過細小的開口窺探時間，也象徵時間的珍貴與隱秘。真我方形系列高科技陶瓷Formafantasma特別版腕表保留此一特色，並結合品牌擅長的創新材質。

一體成型的高科技陶瓷表殼將視覺聚焦於表面中央，表面則以霧面淺灰色帶垂直髮絲紋路的高科技陶瓷覆蓋，配戴者將從中央的開口欣賞（或辨識）黑色指針的分秒律動，也像穿越了時光的奇異點。腕表尺寸約為38毫米寬，並使用ETA C07.611自動機芯，動力儲存約80小時，腕表並未限量、但預計將採少量生產。

RADO True Square真我方形系列高科技陶瓷 Formafantasma特別版，38毫米、陶瓷、自動上鍊機芯、時間顯示，77,300元。圖 / RADO提供。
RADO True Square真我方形系列高科技陶瓷 Formafantasma特別版，38毫米、陶瓷、自動上鍊機芯、時間顯示，77,300元。圖 / RADO提供。
一體成形的高科技精密陶瓷表殼，裝飾趣味多過實用性，但自動上鍊機芯同樣使用不俗。圖 / RADO提供。
一體成形的高科技精密陶瓷表殼，裝飾趣味多過實用性，但自動上鍊機芯同樣使用不俗。圖 / RADO提供。
封閉的後底蓋，刻有RADO與Formafantasma的聯名字樣。圖 / RADO提供。
封閉的後底蓋，刻有RADO與Formafantasma的聯名字樣。圖 / RADO提供。

腕表 義大利

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