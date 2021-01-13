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臺中車站新年大進擊！貓小姐率眾貓一起「鐵道躲貓貓」迎新年

聯合新聞網 / 聯合數位文創
圖／臺中驛鐵道文化園區提供
圖／臺中驛鐵道文化園區提供

去年大受好評的臺中驛鐵道文化園區「鐵道躲貓貓X貓小姐Ms.Cat插畫特展」，上百隻貓咪齊聚臺中車站，一起熱鬧繽紛過聖誕，吸引民眾爭相拍照打卡。今年春節，「鐵道躲貓貓X貓小姐Ms.Cat插畫特展」第二彈來襲，褪去聖誕華麗燈飾，增添濃濃新年氛圍，為來往旅客添財、添福、添喜氣！

聯合數位文創旗下圖文作家貓小姐Ms.Cat，出版過《浮世貓繪》、《台灣貓日子》等繪本，溫柔又不失幽默的畫風，將你我熟悉的場景，變身成貓咪嬉戲生活的日常。

「鐵道躲貓貓X貓小姐Ms.Cat插畫特展」第二彈，將《台灣貓日子》知名場景實體化，精彩的「露天貓台戲」，讓民眾樓上揪樓下、阿公揪阿爸一起來看黑白貓君大顯身手，還可以一起「過年迎貓祖」，沾沾福貓喜氣。深受民眾喜愛的祈願喵屋，掛上甜滋滋情話，成為浪漫情人節不可錯過的打卡聖地。

粉絲最愛的「阿咪」，這次則是變成為「財神喵」，戴上喜氣洋洋的財神帽，在臺中車站陪大家熱鬧過新年。原有展區也都煥然一新，加入許多新年元素，這個新年就跟貓咪們一起歡樂度過吧！

鐵道躲貓貓X貓小姐Ms.Cat插畫特展

展期：2021/01/16(六)~2021/03/01(一)

地點：臺中驛鐵道文化園區

入場方式：免費進場

圖／臺中驛鐵道文化園區提供
圖／臺中驛鐵道文化園區提供
圖／臺中驛鐵道文化園區提供
圖／臺中驛鐵道文化園區提供

鐵道 貓咪

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