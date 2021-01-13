最可愛的聯名來了！:CHOCOOLATE跨界奇奇與蒂蒂、PUMA攜手史奴比

沒有最可愛，只有更可愛到讓人失心瘋的聯名又來了！潮牌:CHOCOOLATE選擇和奇奇與蒂蒂（CHIP'N'DALE ）合作；PUMA則是獻上品牌有史以來最Q的跨界系列，與Peanut旗下最著名的角色史奴比（Snoopy）攜手。

:CHOCOOLATE再度與最萌的花栗鼠兄弟奇奇與蒂蒂聯名，以近年流行復古風為主調，配上符合懷舊主題的柔和色系如淡粉紅、米白、海軍藍及大地色等。並運用奇奇與蒂蒂可愛的圖案於系列中的圓領衫、連帽上衣、針織衫等，當中最值得關注的就是立體繡花圓領衫，袖子上各有三組這對花栗鼠兄弟的圖騰，搭配胸前「CHIP'N' DALE 」字樣的刺繡，可愛度破表。而另一款拼布車花連帽上衣，則有小巧的奇奇與蒂蒂圖案裝飾於胸口上，十分適合低調的粉絲們。

PUMA Peanuts系列圓領衫2,480元、毛帽580元。圖／PUMA提供

如果奇奇與蒂蒂還不能滿足你對於「萌」的定義，那麼就不能錯過PUMA這季與史奴比聯手，創造圓領衫、連帽T恤、及長褲等百搭單品。PUMA以明星主角們一起大玩運動會為主題，將踢足球、打網球、競技籃球、潛水、及溜滑板等元素生動加入設計中。因此無論是什麼款式，處處都可窺見查理布朗、史努比和糊塗塌客、露西、奈勒斯和莎莉等超人氣角色耍萌現身。聯名鞋款部分則精選多雙經典鞋履翻玩重塑，像是Future Rider by Peanuts採用滿版印花填滿鞋側Logo，而 Ralph Sampson by Peanuts則以史努比運球上籃帶來玩味樂趣。

:CHOCOOLATE奇奇與蒂蒂聯名系列繡花圓領衫2,559元。圖／I.T提供

PUMA Peanuts系列連帽T恤2,780元、長褲2,480元、Ralph Sampson Peanuts鞋3,480元。圖／PUMA提供

:CHOCOOLATE奇奇與蒂蒂聯名系列繡花圓領衫2,859元。圖／I.T提供

:CHOCOOLATE奇奇與蒂蒂聯名系列印花圓領衫2,559元。圖／I.T提供

:CHOCOOLATE奇奇與蒂蒂聯名系列繡花拼色連帽上衣2,999元。圖／I.T提供

:CHOCOOLATE奇奇與蒂蒂聯名系列繡花拼色連帽上衣2,999元。圖／I.T提供

PUMA Ralph Sampson Peanuts鞋3,480元。圖／PUMA提供