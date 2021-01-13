快訊

搶Apple Car大單！ 鴻海攜手吉利攻汽車代工

全面鎖國！日本政府禁止外國人入境 取消11國豁免

甘甜大人味！老協珍×金色三麥「蜂蜜啤酒佛跳牆」登場

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
老協珍金色三麥BEE HAPPY喜嗡嗡佛跳牆，每套售價2,280元。圖／老協珍提供
老協珍金色三麥BEE HAPPY喜嗡嗡佛跳牆，每套售價2,280元。圖／老協珍提供

農曆新年即將到來，曾多次推出創意佛跳牆的「老協珍」，今年攜手台灣精釀啤酒「金色三麥」，合作推出「老協珍金色三麥BEE HAPPY喜嗡嗡佛跳牆」，內含使用龍眼蜜、黑麥汁製成的「SUNMAI金色三麥 蜂蜜啤酒風味包」，可為佛跳牆帶來圓潤的蜂蜜香氣，即日起已於官網開賣。

本次新推出的「老協珍金色三麥BEE HAPPY喜嗡嗡佛跳牆」，使用台式高湯為基底，並選用南非鮑魚，以金色三麥招牌的「蜂蜜啤酒」煨製成「酒漬溏心鮑魚」，入口帶有啤酒香氣，同時搭配黑玉烏參、北海道干貝等多款食材。隨餐附加的特製「SUNMAI金色三麥 蜂蜜啤酒風味包」，使用蜂蜜啤酒指定、1年僅有28天產期的龍眼蜜，並添加新鮮黑麥汁，結合蜂蜜清香和麥芽焦香，上桌時加入佛跳牆中，可帶來更圓潤、繽紛的香氣；可愛有趣的啤酒造型包裝，增添用餐趣味感。零酒精的成份，也能讓大人小孩輕鬆享用。

「老協珍金色三麥BEE HAPPY喜嗡嗡佛跳牆」每套售價2,280元，於老協珍官網、全家便利商店獨家販售。凡於全家便利商店購買，可再享金色三麥蜂蜜啤酒7折的加購優惠。（每組限加購一手）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「SUNMAI金色三麥 蜂蜜啤酒風味包」使用了龍眼蜜、新鮮黑麥汁製成。圖／老協珍提供
「SUNMAI金色三麥 蜂蜜啤酒風味包」使用了龍眼蜜、新鮮黑麥汁製成。圖／老協珍提供

蜂蜜 便利商店

延伸閱讀

超搶手！金酒也賣啤酒？金門啤酒限量960瓶1小時搶光光

鎖定年節送禮商機！「打貓酒廠」推登機箱造型精釀啤酒禮盒 微醺趣味一手同行

不純砍頭？ 苗栗區農改場推蜂蜜產銷履歷破迷思

7-11預購肖像年菜！「Hello Kitty佛跳牆、年菜組」萌上桌

相關新聞

滿額抽餐券、打卡送飲料！韓定食「偷飯賊」插旗北車

隸屬於兩班家韓式餐飲集團旗下的「偷飯賊」，將於1月14日起正式進駐微風台北車站。店內除了供應石鍋拌飯、豆腐煲等料理之外，...

Dyson吹風機「全瑰麗紅」春節特別版「紅」運登台

每年都會在重要節日推出特別色版本的Dyson Supersonic吹風機，今年推出超搶眼的「全瑰麗紅」春節特別版，全機身...

打破語言障礙即時溝通：M2真無線翻譯耳機 同時也是高品質藍芽耳機！

資訊發達的現在，與國際接軌已無難事，但語言溝通仍存在著一定的門檻，為了實現能夠打破語言障礙即時溝通這個理想，Timekettle時空壺曾經推出WT2 PLUS 實時翻譯耳機，在全球獲得破萬人支持與好評，吸收眾多使用者意見後，我們改良了WT2 PLUS，在體積縮小與性能方面提升，也將原先翻譯耳機無法當作一般藍牙耳機使用的痛點打破 - M2就此誕生！

跟時間玩躲貓貓？RADO X Formafantasma聯名腕表很有戲

看不見的不一定不存在，有時隱而不顯、反而更引人注目。瑞士雷達表（RADO）與屢獲殊榮的義大利設計團隊Formafanta...

最可愛的聯名來了！:CHOCOOLATE跨界奇奇與蒂蒂、PUMA攜手史奴比

沒有最可愛，只有更可愛到讓人失心瘋的聯名又來了！潮牌:CHOCOOLATE選擇和奇奇與蒂蒂（CHIP'N'DALE ）...

當微繪琺瑯遇上台灣膠彩畫 元亨利鐘表藝術交流特展

自人類文明啟迪以來，繪畫以不同形式呈現，從最早的雕刻、彩繪，在東西方開枝散葉，各有巧妙不同。台中元亨利鐘表與瑞士微繪琺瑯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。