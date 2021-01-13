甘甜大人味！老協珍×金色三麥「蜂蜜啤酒佛跳牆」登場

農曆新年即將到來，曾多次推出創意佛跳牆的「老協珍」，今年攜手台灣精釀啤酒「金色三麥」，合作推出「老協珍金色三麥BEE HAPPY喜嗡嗡佛跳牆」，內含使用龍眼蜜、黑麥汁製成的「SUNMAI金色三麥 蜂蜜啤酒風味包」，可為佛跳牆帶來圓潤的蜂蜜香氣，即日起已於官網開賣。

本次新推出的「老協珍金色三麥BEE HAPPY喜嗡嗡佛跳牆」，使用台式高湯為基底，並選用南非鮑魚，以金色三麥招牌的「蜂蜜啤酒」煨製成「酒漬溏心鮑魚」，入口帶有啤酒香氣，同時搭配黑玉烏參、北海道干貝等多款食材。隨餐附加的特製「SUNMAI金色三麥 蜂蜜啤酒風味包」，使用蜂蜜啤酒指定、1年僅有28天產期的龍眼蜜，並添加新鮮黑麥汁，結合蜂蜜清香和麥芽焦香，上桌時加入佛跳牆中，可帶來更圓潤、繽紛的香氣；可愛有趣的啤酒造型包裝，增添用餐趣味感。零酒精的成份，也能讓大人小孩輕鬆享用。

「老協珍金色三麥BEE HAPPY喜嗡嗡佛跳牆」每套售價2,280元，於老協珍官網、全家便利商店獨家販售。凡於全家便利商店購買，可再享金色三麥蜂蜜啤酒7折的加購優惠。（每組限加購一手）

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