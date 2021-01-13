當微繪琺瑯遇上台灣膠彩畫 元亨利鐘表藝術交流特展

自人類文明啟迪以來，繪畫以不同形式呈現，從最早的雕刻、彩繪，在東西方開枝散葉，各有巧妙不同。台中元亨利鐘表與瑞士微繪琺瑯製表品牌雅克德羅（Jaquet Droz）與台灣膠彩畫大師簡錦清合作，舉辦為期約兩個月的藝術特展，透過相似的自然主題創作，呈現超越國界與技法的藝術之美。

凝縮於表面方寸之間的微繪琺瑯，是融合鐘表工藝的復合之美。擁有兩百多年歷史的雅克德羅，除了擅長自動機械偶，表廠內並擁有擅長各種罕見的琺瑯技法的自家工匠，表面上的圖像創作，不假他人之手；出生於台中南屯的藝術家簡錦清，曾任台灣膠彩畫協會理事長，創作內容則常寄情於自然元素，本次並於元亨利帶來包含「雅」、「剎那、永恆」與「春閒」等多幅創作。

而雅克德羅則傾力帶來多款以老虎和黑豹的微繪琺瑯彩繪時計；黑豹盤踞伸展的霸氣、老虎栩栩如生的虎眼神采、老虎毛髮濃密順滑的質感，正和山水、農閒、花卉的恬淡呈現鮮明反差對比。其中白金錶殼的黑色款帶來一只擁有冰藍雙瞳的皇家老虎，而紅金表殼的象牙色表面中，老虎則以廣為人知的橙黑雙色毛皮與綠色虎眼。

三款腕表皆採限量生產88只，並使用象牙色或黑色的大明火琺瑯表面、自動上鍊機芯。展覽已從1月12日開展，直至3月14日，詳情可洽預約專線：04-2323-1166。

【雅克德羅微繪琺瑯 x 台灣傳統膠彩技藝 自然主題跨界聯展】 日期：2021年1月12日 -3 月 14 日 地點：元亨利鐘錶 / 台中市南屯區大墩路762號 時間：11 : 00 am - 9 : 00 pm