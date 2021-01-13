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咔啦雞腿堡58折、飲料省5元！肯德基×迷客夏限時優惠

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
肯德基與迷客夏攜手推出合作優惠。圖／取自迷客夏綠光牧場主題飲品粉絲頁
肯德基與迷客夏攜手推出合作優惠。圖／取自迷客夏綠光牧場主題飲品粉絲頁

美式速食也能配手搖飲！「肯德基」與連鎖手搖飲「迷客夏」攜手合作，自即日起推出限時活動優惠，只要到迷客夏消費，就可享肯德基指定套餐58折的限時優惠，現省72元；而到肯德基消費，同樣也可獲得迷客夏的飲品優惠券。

創業於2004年的迷客夏，以鮮奶系列飲品最具代表性，目前在全台各大城市均有分店。即日起至1月29日期間，只要到迷客夏消費，就可獲得肯德基優惠券，點購咔啦雞腿堡＋原味蛋撻＋脆薯（小）」的指定套餐，原價171元，現享優惠價99元，直接可省72元。另外即日起至1月23日期間，在肯德基門市消費，也可獲得迷客夏優惠券，即可享全系列飲品的折扣5元的優惠，可使用至2月28日。

除了聯名優惠外，肯德基自即日起至1月25日期間，每天晚上17:00，也於全台指定的20間門市，推出「肯德基噶瑪蘭威士忌咔啦雞腿堡」，標榜使用噶瑪蘭珍選No.1單一麥芽威士忌搭配多種辛香料，製作成充滿酒香的BBQ醬，再搭配原塊咔啦雞腿排、洋蔥圈，以及特製的蒙特利傑克墨西哥辣巧起司絲，讓咔啦雞腿堡增添成熟滋味，單個售價129元，每日每店限量35份。

肯德基 套餐 噶瑪蘭

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