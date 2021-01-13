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Harry Winston靜夜Valentine's Dance腕表紀念情意一瞬

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
靜夜Midnight系列將動靜之間的多重元素，結合寶石鑲嵌，展現情意的靈動活力。圖 / Harry Winston提供（合成圖）。
靜夜Midnight系列將動靜之間的多重元素，結合寶石鑲嵌，展現情意的靈動活力。圖 / Harry Winston提供（合成圖）。

情人節將至，如何表現真摯情意？海瑞溫斯頓（Harry Winston）推出全新靜夜（Midnight）系列Valentine’s Dance限量腕表，透過一只多層次、蛋面珍珠母貝表面，加上大量的愛心造型寶石鑲嵌，像是情人的心情，分秒雀躍。

偏心的小秒針位於六點鐘方向，由內而外共有四層的白金表面，悉數以珍珠母貝展現柔美魅力，同時白金圓環再鑲嵌以粉色和不同色澤的紅色蛋面心形珍珠母貝，寶石則全數鑲嵌了56顆鑽石、24顆粉紅剛玉和7顆紅寶石；36毫米的白金表殼上，三點鐘方向則有著Harry Winston經典的拱門造型裝飾，自動上鏈機芯並具備扁平狀矽遊絲、和18K玫瑰金鏤空自動盤，全世界限量14只。

伯爵（PIAGET）則有一款Limelight系列的月相顯示女表，透過內外交疊、形中形（shape in shape）的手法，外圓內橢圓，展現視覺變化。金質的內圈表面上，宛如太陽飽滿而閃耀，上方的缺口則有一只帶有盈虧陰影的金質月亮伴隨著星宿緩緩升起，星月共伴。玫瑰金表殼搭配紅色鱷魚皮帶的火熱組合，表圈更鑲嵌上單雙圈交疊的鑽石，像是將美好蘊藏於其中，紅金輝映。

由六點鐘的小秒針為中心，愛心、珍珠母貝和彩色寶石層層向外發散，愛心共鳴。圖 / Harry Winston提供。
由六點鐘的小秒針為中心，愛心、珍珠母貝和彩色寶石層層向外發散，愛心共鳴。圖 / Harry Winston提供。
PIAGET，Limelight Stella系列的584P自動上鍊腕表，玫瑰金、36毫米、時間顯示，月相僅122天才有一日誤差，鑲嵌126顆圓形明亮式切割鑽石，總重約0.65克拉，121萬元。圖 / PIAGET提供。
PIAGET，Limelight Stella系列的584P自動上鍊腕表，玫瑰金、36毫米、時間顯示，月相僅122天才有一日誤差，鑲嵌126顆圓形明亮式切割鑽石，總重約0.65克拉，121萬元。圖 / PIAGET提供。
海瑞溫斯頓靜夜（Midnight）系列Valentine’s Dance限量腕表，全世界限量14只，124萬元。圖 / Harry Winston提供。
海瑞溫斯頓靜夜（Midnight）系列Valentine’s Dance限量腕表，全世界限量14只，124萬元。圖 / Harry Winston提供。

鑽石 愛心 鱷魚

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