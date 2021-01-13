Harry Winston靜夜Valentine's Dance腕表紀念情意一瞬

情人節將至，如何表現真摯情意？海瑞溫斯頓（Harry Winston）推出全新靜夜（Midnight）系列Valentine’s Dance限量腕表，透過一只多層次、蛋面珍珠母貝表面，加上大量的愛心造型寶石鑲嵌，像是情人的心情，分秒雀躍。

偏心的小秒針位於六點鐘方向，由內而外共有四層的白金表面，悉數以珍珠母貝展現柔美魅力，同時白金圓環再鑲嵌以粉色和不同色澤的紅色蛋面心形珍珠母貝，寶石則全數鑲嵌了56顆鑽石、24顆粉紅剛玉和7顆紅寶石；36毫米的白金表殼上，三點鐘方向則有著Harry Winston經典的拱門造型裝飾，自動上鏈機芯並具備扁平狀矽遊絲、和18K玫瑰金鏤空自動盤，全世界限量14只。