Harry Winston靜夜Valentine's Dance腕表紀念情意一瞬
情人節將至，如何表現真摯情意？海瑞溫斯頓（Harry Winston）推出全新靜夜（Midnight）系列Valentine’s Dance限量腕表，透過一只多層次、蛋面珍珠母貝表面，加上大量的愛心造型寶石鑲嵌，像是情人的心情，分秒雀躍。
偏心的小秒針位於六點鐘方向，由內而外共有四層的白金表面，悉數以珍珠母貝展現柔美魅力，同時白金圓環再鑲嵌以粉色和不同色澤的紅色蛋面心形珍珠母貝，寶石則全數鑲嵌了56顆鑽石、24顆粉紅剛玉和7顆紅寶石；36毫米的白金表殼上，三點鐘方向則有著Harry Winston經典的拱門造型裝飾，自動上鏈機芯並具備扁平狀矽遊絲、和18K玫瑰金鏤空自動盤，全世界限量14只。
伯爵（PIAGET）則有一款Limelight系列的月相顯示女表，透過內外交疊、形中形（shape in shape）的手法，外圓內橢圓，展現視覺變化。金質的內圈表面上，宛如太陽飽滿而閃耀，上方的缺口則有一只帶有盈虧陰影的金質月亮伴隨著星宿緩緩升起，星月共伴。玫瑰金表殼搭配紅色鱷魚皮帶的火熱組合，表圈更鑲嵌上單雙圈交疊的鑽石，像是將美好蘊藏於其中，紅金輝映。
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