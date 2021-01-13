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台灣限量420瓶 魁列奇23年初次雪莉桶上市

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
蟲桶因盤成螺旋形的銅管而得其名。圖／大盛酒品提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
蟲桶因盤成螺旋形的銅管而得其名。圖／大盛酒品提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

採小批次生產的蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌魁列奇（Craigellachie）傑出桶陳系列（The Exceptional Cask Series），推出23年初次雪莉桶（1st Filled Sherry Cask Small Batch）單一麥芽蘇格蘭威士忌酒款。採小批次限量裝瓶，全球數量僅有3,198瓶，台灣限量420瓶，即日起在各大通路販售。

魁列奇的傑出桶陳系列，皆由首席調酒師Stephanie Macleod，親手挑選酒廠的珍貴傑出單桶並調和後，以小批量形式裝瓶發售。這些特選的單一麥芽蘇格蘭威士忌，皆是魁列奇酒廠內最美好且稀有的作品，裝瓶數量十分稀少。

這支特殊的魁列奇23年，挑選了最好的初次Oloroso雪莉桶（1st Filled Oloroso Sherry Cask）進行熟成，成就了豐富的酒體。具有油潤如堅果般的肉質口感，以及魁列奇特有的糖蜜般鳳梨果香，並帶有肉桂、乾果和奶油香草的香氣點綴其中，伴隨著些許薄荷氣息。酒精濃度為46%，非冷凝過濾，不使用焦糖調色。

魁列奇酒廠於西元1891年創立至今，一直都是非常低調的蒸餾廠，始終堅持老式硬派作風。最具體的例子，就是至今仍使用蟲桶（Warm Tub）冷凝法冷卻烈酒。螺旋狀的銅製蟲管浸泡在大水池中，由粗變細的管線宛如蛇捲曲身體般的往前延伸，酒精氣體經過蟲管，藉由外面冰冷的水而慢慢轉化為液體，帶給魁列奇酒體一種肉質（Meaty）的調性與飽滿的口感。

魁列奇保持威士忌傳統釀造工藝，使用蟲桶冷凝法冷卻烈酒。圖／大盛酒品提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
魁列奇保持威士忌傳統釀造工藝，使用蟲桶冷凝法冷卻烈酒。圖／大盛酒品提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
魁列奇酒廠位於斯貝賽東南方。圖／大盛酒品提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
魁列奇酒廠位於斯貝賽東南方。圖／大盛酒品提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
魁列奇23年初次雪莉桶，台灣限量420瓶。圖／大盛酒品提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
魁列奇23年初次雪莉桶，台灣限量420瓶。圖／大盛酒品提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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