台灣限量420瓶 魁列奇23年初次雪莉桶上市

採小批次生產的蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌魁列奇（Craigellachie）傑出桶陳系列（The Exceptional Cask Series），推出23年初次雪莉桶（1st Filled Sherry Cask Small Batch）單一麥芽蘇格蘭威士忌酒款。採小批次限量裝瓶，全球數量僅有3,198瓶，台灣限量420瓶，即日起在各大通路販售。

魁列奇的傑出桶陳系列，皆由首席調酒師Stephanie Macleod，親手挑選酒廠的珍貴傑出單桶並調和後，以小批量形式裝瓶發售。這些特選的單一麥芽蘇格蘭威士忌，皆是魁列奇酒廠內最美好且稀有的作品，裝瓶數量十分稀少。

這支特殊的魁列奇23年，挑選了最好的初次Oloroso雪莉桶（1st Filled Oloroso Sherry Cask）進行熟成，成就了豐富的酒體。具有油潤如堅果般的肉質口感，以及魁列奇特有的糖蜜般鳳梨果香，並帶有肉桂、乾果和奶油香草的香氣點綴其中，伴隨著些許薄荷氣息。酒精濃度為46%，非冷凝過濾，不使用焦糖調色。