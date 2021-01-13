聽新聞
test
0:00 / 0:00
台灣限量420瓶 魁列奇23年初次雪莉桶上市
採小批次生產的蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌魁列奇（Craigellachie）傑出桶陳系列（The Exceptional Cask Series），推出23年初次雪莉桶（1st Filled Sherry Cask Small Batch）單一麥芽蘇格蘭威士忌酒款。採小批次限量裝瓶，全球數量僅有3,198瓶，台灣限量420瓶，即日起在各大通路販售。
魁列奇的傑出桶陳系列，皆由首席調酒師Stephanie Macleod，親手挑選酒廠的珍貴傑出單桶並調和後，以小批量形式裝瓶發售。這些特選的單一麥芽蘇格蘭威士忌，皆是魁列奇酒廠內最美好且稀有的作品，裝瓶數量十分稀少。
這支特殊的魁列奇23年，挑選了最好的初次Oloroso雪莉桶（1st Filled Oloroso Sherry Cask）進行熟成，成就了豐富的酒體。具有油潤如堅果般的肉質口感，以及魁列奇特有的糖蜜般鳳梨果香，並帶有肉桂、乾果和奶油香草的香氣點綴其中，伴隨著些許薄荷氣息。酒精濃度為46%，非冷凝過濾，不使用焦糖調色。
魁列奇酒廠於西元1891年創立至今，一直都是非常低調的蒸餾廠，始終堅持老式硬派作風。最具體的例子，就是至今仍使用蟲桶（Warm Tub）冷凝法冷卻烈酒。螺旋狀的銅製蟲管浸泡在大水池中，由粗變細的管線宛如蛇捲曲身體般的往前延伸，酒精氣體經過蟲管，藉由外面冰冷的水而慢慢轉化為液體，帶給魁列奇酒體一種肉質（Meaty）的調性與飽滿的口感。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言