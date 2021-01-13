7萬有找！GPHG入圍創意新秀BEHRENS 精光堂快閃中

時間的只非總只有線性的指針，早從17、18世紀古董懷表，已經發展出透過轉盤的旋轉顯示，體現時間迴旋不止的奇妙視覺。新銳品牌Behrens Original的名稱是向德國近代工業先驅Peter Behrens致意，設計風格則從古董時計中取經，全系列表款包含Rotary系列、星際航行Space Traveller系列、宇航員Astronomer系列，價格自20,980元起，最高價位可達13萬5,500元，表款尺寸多為41與42毫米。

其中Rotary、Apolar兩個系列更分別入圍2020年日內瓦鐘表大賞的最佳日曆與天文創新 （Calendar and Astronomy Watch Prize）與創新挑戰（Challenge Ｗatch Prize）。Rotary透過上下兩個交疊的三角形盾牌金屬裝置，上方的三角盾形金屬指針於右側指示分鐘，下方的三角盾形金屬指針則於左側指示時鐘，像是星球的公轉與自轉，充滿視覺趣味。