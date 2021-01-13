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7萬有找！GPHG入圍創意新秀BEHRENS 精光堂快閃中

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Rotary透過上下兩個交疊的三角形盾牌金屬裝置，上方的三角盾形金屬指針於右側指示分鐘，下方的三角盾形金屬指針則於左側指示時鐘，像是星球的公轉與自轉，充滿視覺趣味。圖 / 貝倫斯提供。
Rotary透過上下兩個交疊的三角形盾牌金屬裝置，上方的三角盾形金屬指針於右側指示分鐘，下方的三角盾形金屬指針則於左側指示時鐘，像是星球的公轉與自轉，充滿視覺趣味。圖 / 貝倫斯提供。

時間的只非總只有線性的指針，早從17、18世紀古董懷表，已經發展出透過轉盤的旋轉顯示，體現時間迴旋不止的奇妙視覺。新銳品牌Behrens Original的名稱是向德國近代工業先驅Peter Behrens致意，設計風格則從古董時計中取經，全系列表款包含Rotary系列、星際航行Space Traveller系列、宇航員Astronomer系列，價格自20,980元起，最高價位可達13萬5,500元，表款尺寸多為41與42毫米。

其中Rotary、Apolar兩個系列更分別入圍2020年日內瓦鐘表大賞的最佳日曆與天文創新 （Calendar and Astronomy Watch Prize）與創新挑戰（Challenge Ｗatch Prize）。Rotary透過上下兩個交疊的三角形盾牌金屬裝置，上方的三角盾形金屬指針於右側指示分鐘，下方的三角盾形金屬指針則於左側指示時鐘，像是星球的公轉與自轉，充滿視覺趣味。

另外Astronometer則透過三個同軸的衛星小時轉盤，並於前緣指示時間。雖然並非創舉，過往也曾有獨立製表品牌如Urwerk、MB&F，甚至愛彼（Audemars Piguet）的古董款式有此設計，但如Behrens Original的Astronometer則以63,500元的價位，讓收藏家能輕鬆入手奇趣設計。目前Behrens Original與精光堂合作，於SOGO復興七樓展出快閃店，將至1月底為止，二月則將移師台中精光堂。

以日本通用機芯為基礎再改造，Astronomer系列腕表的機芯像是太空人在無重力環境中的漂浮，帶來特殊的轉盤顯時視覺。圖 / 貝倫斯提供。
以日本通用機芯為基礎再改造，Astronomer系列腕表的機芯像是太空人在無重力環境中的漂浮，帶來特殊的轉盤顯時視覺。圖 / 貝倫斯提供。
星際航行Space Traveller系列以垂直的機械轉盤結構，於兩側分別顯示時鐘與分鐘。圖 / 貝倫斯提供。
星際航行Space Traveller系列以垂直的機械轉盤結構，於兩側分別顯示時鐘與分鐘。圖 / 貝倫斯提供。
Behrens Original Astronomer系列腕表，精鋼、42毫米、自動上鍊機芯、時間顯示，6萬8,800元。圖 / 貝倫斯提供。
Behrens Original Astronomer系列腕表，精鋼、42毫米、自動上鍊機芯、時間顯示，6萬8,800元。圖 / 貝倫斯提供。

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