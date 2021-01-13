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綠色貓耳讓貓奴瘋狂！貓咪吐司快閃台隆，限定口味必嘗
貓奴們又要瘋狂了！長出綠色耳朵的貓咪讓人看了好喜歡，當紅的Nekoneko Shokupan貓咪吐司，又將在1月13～19日台隆手創館美麗華門市，除了經典的北海道鮮奶口味外，還有台隆獨家的「抹茶紅豆」，每天限時限量發售。
在日本紅翻天的貓咪吐司，直接用貓咪的造型做出吐司，採用北海道鮮奶，不加一滴水，新推出的抹茶紅豆口味，採用長崎東彼杵そのぎ抹茶，吃起來就如同日本直送的風味吐司。
快閃台隆手創館美麗華店期間，每天13：45開始發放號碼牌，14點開賣，每人限購2條，限量50條，售價300元，現場也有北海道鮮奶吐司，限量50條售價250元，還有貓咪吐司LOGO帆布袋、束口袋、貓貓刀等，活動期間單筆購買任2件貓咪吐司商品，可獲得免費拍貼一張，每日限量50張。
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