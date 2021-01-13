綠色貓耳讓貓奴瘋狂！貓咪吐司快閃台隆，限定口味必嘗

貓奴們又要瘋狂了！長出綠色耳朵的貓咪讓人看了好喜歡，當紅的Nekoneko Shokupan貓咪吐司，又將在1月13～19日台隆手創館美麗華門市，除了經典的北海道鮮奶口味外，還有台隆獨家的「抹茶紅豆」，每天限時限量發售。

在日本紅翻天的貓咪吐司，直接用貓咪的造型做出吐司，採用北海道鮮奶，不加一滴水，新推出的抹茶紅豆口味，採用長崎東彼杵そのぎ抹茶，吃起來就如同日本直送的風味吐司。