南門市場拚人氣！年菜網購8折 悠遊付天天送15%回饋金

台北南門市場「南門年菜採購月」今天開跑，並宣布加入電商平台，民眾在電商平台購買「金牛迎春年菜組」，就能以8折入手，不用出門就可購買南門市場年菜，成為北市首座推出線上電商網購平台服務的傳統市場；另外為活絡買氣，南門市場結合悠遊付祭出回饋活動，民眾天天逛市場，使用悠遊付付款，就享有15%回饋，最高一天可獲450元回饋。

南門市場去年榮獲經濟部5星市場的殊榮，不少攤商也獲得4星到5星的樂活攤商認證，提升不少買氣。但因應疫情，南門市場推出多項優惠方案吸引民眾上門，包括今年首度加入電商平台，正式開台營運，民眾不用出門，在家透過網路就能選購想要的年菜，還推出限量8折的「金牛迎春年菜組」。

「金牛迎春年菜組」中集結了南門市場內人氣名攤、百年名店，像是萬有全、上海火腿、快車肉乾、合興糕糰店、南門牛羊肉店等年節必買商品，前1000筆完成訂單還能獲得南門市場紀念口罩。

南門市場回饋活動與悠遊付合作，即日起至2月28日止，民眾到南門市場消費不限金額，使用悠遊付結帳就回饋15%回饋金，每日累積最高上限450元，隔日重新再計算，活動結束後於一個月內將全額回饋到民眾的悠遊付電子支付錢包裡。

黃珊珊表示，南門市場去年獲得5星市場的評比，還有不少4星和5星的樂活攤商，加起來共有99顆星星，市場拿到獎項後，決定回饋給消費者，只要持悠遊付到南門市場採買，就享有15%回饋金，每天可累積450元，網路預購也可以打折，不用到市場人擠人。南門市場對台北市來說，是重要的典範和標竿，期盼所有市場都整和南門市場一樣棒。

南門市場自治會會長王銓國說，年關金至，南門市場年菜早已備妥，民眾需要的東西永遠不會少，今年還特別推出電商平台，南門市場的貪商會用郵寄的方式寄到消費者家中，悠遊付也會提供回饋，歡迎民眾到南門市場消費，感受熱鬧的年節氣氛。