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迪麗熱巴「辣麼冷」嬌俏雙馬尾感動粉絲 趙薇同賀FENDI新春系列上市

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
趙薇和迪麗熱巴都詮釋了FENDI牛年新春系列商品。圖／FENDI提供、取自微博
趙薇和迪麗熱巴都詮釋了FENDI牛年新春系列商品。圖／FENDI提供、取自微博

FENDI為慶祝2021年農曆新年的到來，於上海舉辦2021春節系列上市活動，包括品牌代言人趙薇，以及新近宣布的皮件代言人大陸男星張若昀都共赴盛會，最近迪麗熱巴也以宛如美少女戰士的嬌俏雙馬尾髮型，穿搭新春系列，網友大讚「好看死了」！

迪麗熱巴身穿白色開襟針織衫，肌膚白皙加碼丹寧褲大長腿，綁了兩邊馬尾，誠意十足，粉絲留言「辣麼冷，零下十度多，美麗動人啊」、「穿上這個衣服熱巴顯得好可愛啊」，不往迪麗熱巴受凍只為造型美；FENDI在上海活動當天，除了演出「慶餘年」的張若昀，還有演員王森、錢冬旎出席。生肖為牛系列商品，FENDI擷取象徵吉祥與喜慶的紅色，搭配細緻粉色調、傳統花卉元素，表現濃厚的東方風，富貴牡丹、長壽菊花、高雅梅花都融入了設計之中。

標誌FF主題圖案細節結合花卉，打造粉、紅相間的女裝，為喜氣的年節挹注浪漫優雅的氛圍，小配件部分包括Peekaboo系列加入實用的全新Peek-a-phone智慧型紅色手機袋；PeekabooISeeU包款則是以粉紅色口袋表現撞色效果，Iconic Mini手袋以粉紅色帆布和多色FF主題圖案刺繡搭配，同樣的刺繡也點綴在Baguette系列包款，最精巧的小廢包Pico Baguette則飾有精緻的紅色珠繡，配以粉紅色和金色流蘇與琺瑯花紋細節。

品牌代言人趙薇出席上海新春系列發表活動。圖／FENDI提供
品牌代言人趙薇出席上海新春系列發表活動。圖／FENDI提供
迪麗熱巴身穿FENDI牛年新春系列。圖／取自微博
迪麗熱巴身穿FENDI牛年新春系列。圖／取自微博
FENDI新春系列花卉造型Nano Baguette，24,500元。圖／FENDI提供
FENDI新春系列花卉造型Nano Baguette，24,500元。圖／FENDI提供
FENDI新近宣布的皮件代言人李若昀也出席活動。圖／FENDI提供
FENDI新近宣布的皮件代言人李若昀也出席活動。圖／FENDI提供
迪麗熱巴以嬌俏的雙馬尾造型演繹FENDI牛年新春系列。圖／取自微博
迪麗熱巴以嬌俏的雙馬尾造型演繹FENDI牛年新春系列。圖／取自微博
「慶餘年」男星李若昀出席FENDI上海活動。圖／FENDI提供
「慶餘年」男星李若昀出席FENDI上海活動。圖／FENDI提供
FENDI新春系列Peek-a-phone手機保護套，30,500元。圖／FENDI提供
FENDI新春系列Peek-a-phone手機保護套，30,500元。圖／FENDI提供
品牌代言人趙薇出席上海新春系列發表活動。圖／FENDI提供
品牌代言人趙薇出席上海新春系列發表活動。圖／FENDI提供
FENDI新春系列FF LOGO漁夫帽，15,500元。圖／FENDI提供
FENDI新春系列FF LOGO漁夫帽，15,500元。圖／FENDI提供
品牌代言人趙薇出席上海新春系列發表活動。圖／FENDI提供
品牌代言人趙薇出席上海新春系列發表活動。圖／FENDI提供
迪麗熱巴搞笑詮釋FENDI牛年新春系列。圖／取自微博
迪麗熱巴搞笑詮釋FENDI牛年新春系列。圖／取自微博
FENDI新春系列FF LOGO Flat Baguette，30,500元。圖／FENDI提供
FENDI新春系列FF LOGO Flat Baguette，30,500元。圖／FENDI提供
品牌代言人趙薇出席上海新春系列發表活動。圖／FENDI提供
品牌代言人趙薇出席上海新春系列發表活動。圖／FENDI提供
品牌代言人趙薇詮釋FENDI新春系列Peekaboo ISeeU，14萬6,000元。圖／FENDI提供
品牌代言人趙薇詮釋FENDI新春系列Peekaboo ISeeU，14萬6,000元。圖／FENDI提供
FENDI於上海舉辦牛年新春系列上市活動。圖／FENDI提供
FENDI於上海舉辦牛年新春系列上市活動。圖／FENDI提供
FENDI在上海港匯恒隆精品店舉辦歡慶牛年春節系列上市活動。圖／FENDI提供
FENDI在上海港匯恒隆精品店舉辦歡慶牛年春節系列上市活動。圖／FENDI提供
FENDI新春系列Baguette，86,900元。圖／FENDI提供
FENDI新春系列Baguette，86,900元。圖／FENDI提供
迪麗熱巴俏麗演繹FENDI牛年新春系列。圖／取自微博
迪麗熱巴俏麗演繹FENDI牛年新春系列。圖／取自微博
FENDI新春系列Peekaboo ISeeU，14萬6,000元。圖／FENDI提供
FENDI新春系列Peekaboo ISeeU，14萬6,000元。圖／FENDI提供

FENDI 上海

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