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迪麗熱巴「辣麼冷」嬌俏雙馬尾感動粉絲 趙薇同賀FENDI新春系列上市
FENDI為慶祝2021年農曆新年的到來，於上海舉辦2021春節系列上市活動，包括品牌代言人趙薇，以及新近宣布的皮件代言人大陸男星張若昀都共赴盛會，最近迪麗熱巴也以宛如美少女戰士的嬌俏雙馬尾髮型，穿搭新春系列，網友大讚「好看死了」！
迪麗熱巴身穿白色開襟針織衫，肌膚白皙加碼丹寧褲大長腿，綁了兩邊馬尾，誠意十足，粉絲留言「辣麼冷，零下十度多，美麗動人啊」、「穿上這個衣服熱巴顯得好可愛啊」，不往迪麗熱巴受凍只為造型美；FENDI在上海活動當天，除了演出「慶餘年」的張若昀，還有演員王森、錢冬旎出席。生肖為牛系列商品，FENDI擷取象徵吉祥與喜慶的紅色，搭配細緻粉色調、傳統花卉元素，表現濃厚的東方風，富貴牡丹、長壽菊花、高雅梅花都融入了設計之中。
標誌FF主題圖案細節結合花卉，打造粉、紅相間的女裝，為喜氣的年節挹注浪漫優雅的氛圍，小配件部分包括Peekaboo系列加入實用的全新Peek-a-phone智慧型紅色手機袋；PeekabooISeeU包款則是以粉紅色口袋表現撞色效果，Iconic Mini手袋以粉紅色帆布和多色FF主題圖案刺繡搭配，同樣的刺繡也點綴在Baguette系列包款，最精巧的小廢包Pico Baguette則飾有精緻的紅色珠繡，配以粉紅色和金色流蘇與琺瑯花紋細節。
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