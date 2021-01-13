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G-SHOCK打造DARUMA達摩腕表 要你新年戴出好運！

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
G-SHOCK達摩系列表款的表盒，請來流行品牌BlackEyePatch設計。圖／CASIO提供
G-SHOCK達摩系列表款的表盒，請來流行品牌BlackEyePatch設計。圖／CASIO提供

新年新氣象，CASIO旗下的G-SHOCK呼應東方年味，以象徵好運的達摩圖案為主題，推出系列表款。而SWATCH則在熱銷的BIG BOLD系列中，增添了施華洛世奇水晶裝飾的新表款，就是要消費者在新的一年，繼續高調風格。

達摩（Daruma）在日本的傳統文化中也有好運的意義，因此呼應農曆新年到來，G-SHOCK以此為發想，創造系列表款。分別以經典的DW-5600、DW-6900與大錶徑GA-100表款為原型，並利用象徵達摩外觀的紅色貫穿整體設計，表盤點綴黑黃白色調，表帶扣環處也印上達摩圖像。其中DW-5600DA表盤印有達摩像，當開啟背光照明即會浮現達摩的面容；DW-6900DA為三眼數位計時碼表，三個小表盤也與達摩的面容結合，同樣開啟背光照明時將G字融合進達摩鬍鬚，充滿巧思設計。雙顯設計的GA-100DA，12點鐘小表盤短指針裝飾達摩圖案，全表以紅、黑、黃和白色呼應主題。全系列還請來流行品牌BlackEyePatch設計外包裝盒，並於日本生產製造，增添收藏價值。

SWATCH BIG BOLD系列腕表，皆為5,500元。圖／SWATCH提供
SWATCH BIG BOLD系列腕表，皆為5,500元。圖／SWATCH提供

SWATCH則把帶有運動風的BIG BOLD系列提升至另一個奢華檔次，延續2019年時的概念，在表盤上鑲嵌了136顆施華洛世奇水晶，會隨著不同角度，折射出耀眼的光芒，絕對是想高調過新年的人最佳造型幫手。不僅如此，SWATCH還打造了黑、白兩款，怎麼搭配都合適，自拍免打光，所有的焦點都會在舉手投足之間。

G-SHOCK達摩系列DW-5600DA-4腕表3,900元。圖／CASIO提供
G-SHOCK達摩系列DW-5600DA-4腕表3,900元。圖／CASIO提供

G-SHOCK達摩系列DW-6900DA-4腕表3,900元。圖／CASIO提供
G-SHOCK達摩系列DW-6900DA-4腕表3,900元。圖／CASIO提供

G-SHOCK達摩系列GA-100DA-4A腕表4,900元。圖／CASIO提供
G-SHOCK達摩系列GA-100DA-4A腕表4,900元。圖／CASIO提供

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