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住房就送「炸雞與披薩」 天成華山町搭補助每人800起
全台飯店齊搶國旅客，創意愈無限。天成文旅華山町就推出「華山町美式經典披薩炸雞住房專案」，即日起至2021年3月31日透過官網或電話訂房，周日至周五入住不含早餐2,600元，周六入住不含早3,600元，專案贈送10吋經典瑪格麗特披薩以及南洋轟炸雞翅8入組(僅供外帶使用)，可以品嘗華山町餐酒館的兩大招牌美食。
此外，3月7日前，搭配台北加碼GO補助專案每房每晚還可再折1,000元，兩人成行，平均每人800元。
華山町餐酒館招牌「南洋轟炸雞翅」外酥內嫩，以特製的祖傳香料搭配香茅、南薑等香料醃製12小時，下油鍋前裹上表層先蘸上濕的麵糊，然後再輕柔均勻撒上第二層乾的麵粉，在乾溼兩層的包裹下，是讓外皮酥脆的秘訣。「經典瑪格麗特披薩」麵皮以啤酒酵母結合天然酵母長時間發酵，口感更添濕潤感，配料以牛番茄結合莫札瑞拉起士與九層塔呈現經典的紅、白、綠三種元素，搭配自製風乾聖女番茄，更添香氣與口感。
天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示，天成文旅華山町此次推出的專案，很適合計畫北上出遊的旅客，搭配台北加碼GO補助專案入住，周日至四入住精緻客房兩人同行每人800元，同時可以品嘗到華山町餐酒館招牌特色餐點南洋轟炸雞翅與經典瑪格麗特披薩。預估專案可帶動業績提升兩成。
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