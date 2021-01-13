住房就送「炸雞與披薩」 天成華山町搭補助每人800起

全台飯店齊搶國旅客，創意愈無限。天成文旅華山町就推出「華山町美式經典披薩炸雞住房專案」，即日起至2021年3月31日透過官網或電話訂房，周日至周五入住不含早餐2,600元，周六入住不含早3,600元，專案贈送10吋經典瑪格麗特披薩以及南洋轟炸雞翅8入組(僅供外帶使用)，可以品嘗華山町餐酒館的兩大招牌美食。

此外，3月7日前，搭配台北加碼GO補助專案每房每晚還可再折1,000元，兩人成行，平均每人800元。

華山町餐酒館招牌「南洋轟炸雞翅」外酥內嫩，以特製的祖傳香料搭配香茅、南薑等香料醃製12小時，下油鍋前裹上表層先蘸上濕的麵糊，然後再輕柔均勻撒上第二層乾的麵粉，在乾溼兩層的包裹下，是讓外皮酥脆的秘訣。「經典瑪格麗特披薩」麵皮以啤酒酵母結合天然酵母長時間發酵，口感更添濕潤感，配料以牛番茄結合莫札瑞拉起士與九層塔呈現經典的紅、白、綠三種元素，搭配自製風乾聖女番茄，更添香氣與口感。