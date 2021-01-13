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重磅懸賞「66張免費機票」！KKday春節開運機今起開賣

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
KKday「中華航空牛轉乾坤開運機」大年初二由桃園出發，高空飛越日本櫻島火山、日南海岸以及熊本市區，最後將飛抵港都高雄。圖／KKday提供
KKday「中華航空牛轉乾坤開運機」大年初二由桃園出發，高空飛越日本櫻島火山、日南海岸以及熊本市區，最後將飛抵港都高雄。圖／KKday提供

旅遊體驗平台KKday今起開賣「中華航空牛轉乾坤開運機 」，大年初二(2月13日)將從桃園出發，由南九州宮崎、熊本、鹿兒島三縣吉祥物領軍，高空飛越日本的日南海岸以及櫻島火山，最終飛抵港都高雄。同時徵求全台旅客協尋被消失的神秘機票訂購網址，將有66位快手旅客獲得免費機票，粉絲團網友狂喊「帶我飛」。

KKday表示，今早開賣約一個多小時，已賣出四成。熱賣原因之一，是組合超值，KKday與中華航空及三縣觀光廳策劃了候機室新春祈福抽獎活動，獎品包括2位幸運兒現場直接升等商務艙、限量模型機、超萌懶人毯與KKday專屬扣環式登山鋼杯等多項好禮；每位旅客完成飛行體驗後，還能獲得華航與知名品牌聯名推出的豪華盥洗包、紅梅報喜紅包袋、飛機造型便條紙等紀念品，以及價值1,000元的日本驚喜福袋等贈禮。

此外，也大手筆祭出66張免費機票（僅需付666元稅金），1/13早上10點起至1月15日下午6點期間，不定時於官網活動釋出。網友呼朋引伴當偵探，有網友說「666換和牛都超值啊」。

KKday攜手中華航空及南九州宮崎、熊本、鹿兒島人氣三縣觀光廳，推出的「牛轉乾坤開運機」，飛行時間約4小時又10分鐘，將在大年初二(2月13日)由桃園出發至高雄小港機場，途中將高空飛越日本神話發源地的日南海岸、遠眺風「萌」全球吉祥物熊本熊的家鄉以及全球罕見活火山絕景的櫻島火山，還贈送日本南九州宅配到府、價值高達1,700元的和牛禮盒。

KKday指出，開賣商品包括經濟艙走道/中間位5,666 元(含稅)、經濟艙靠窗位7,666元(含稅)兩種體驗。想取得免費機票，1月13日早上10點起至1月15日下午6點期間，一連三天在KKday官網將發起地毯式搜索活動，旅客可透過KKday官方粉絲團所公布的關鍵字搜尋，只要快手找到神秘網頁，就有機會獲得無預警、驚喜放送的免費機票作為懸賞報酬，最多將有66位幸運旅客可獲得免費機票、僅需支付666元稅金及作業手續費，即可參加這一趟開運航班。

飛行途中可見全球罕見活火山絕景的櫻島火山。圖／KKday提供
飛行途中可見全球罕見活火山絕景的櫻島火山。圖／KKday提供
KKday號召全台旅客協尋被南九州吉祥物藏起的訂票頁面，快手旅客將獲免費機票做為懸賞報酬。圖／KKday提供
KKday號召全台旅客協尋被南九州吉祥物藏起的訂票頁面，快手旅客將獲免費機票做為懸賞報酬。圖／KKday提供

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