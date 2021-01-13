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全家草莓季開跑「重乳草莓霜淇淋」搭粉紅餅皮強勢回歸
連續低溫讓新鮮草莓變得尤其珍貴，想搶先在草莓季解饞，超商草莓季系列商品絕對不能錯過！全家便利商店即日起陸續推出5款草莓甜點、麵包新品，更同步預告將於1月20日再加碼網友票選最愛霜淇淋口味前3名的「重乳草莓霜淇淋」，並搭配粉色限量餅皮強勢回歸。即日起凡購買指定草莓麵包、甜點品項任1件，即可在App集章趣集1章，集滿10章即可免費兌換Fami霜淇淋乙支。1月20日至1月22日全家會員App另推出霜淇淋3日快閃優惠2支59元。
全家草莓季麵包、甜點以當季草莓入料，其中「草莓起司鬆餅」將草莓醬融合濃郁起司為基底，搭配極鬆餅鬆軟外皮，宛如草莓起司蛋糕口感，「草莓起司三明治」以特製草莓醬加上濃郁起司片，再塗上奶油起司，口感豐富濃郁。還有「奶油美莓脆皮菠蘿」，粉色脆皮菠蘿佐草莓果粒奶霜，一次可享有鬆軟、酥脆的雙重口感；花型造型的「草莓乳酪麵包」，內餡選用草莓果醬搭配鮮奶油起司，乳香味濃厚。「草莓Q果脆皮布雪」則將在1月20日壓軸推出，外皮淋上草莓果粒巧克力，內餡更加入草莓Q果顆粒，吃的到整顆草莓果乾。
另外，今年冬天氣溫不斷創新低，也讓「暖飲」商機則上揚。全家便利商店觀察加料、有口感型飲品受到消費者喜愛，宣布推出「馥郁金萱水果茶」，限量20萬杯，以金萱茶為基底，再加上鳳梨、草莓、蘋果、柚子等多款水果入料，可吃的到果粒感，讓手搖飲控在寒冷天氣隨時來一杯暖暖身。同步也針對喜愛全家咖啡的消費者，推出Let’s Café特大熱經典美式及特大熱經典拿鐵，即日起至1月26日可享第2杯7折優惠。
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