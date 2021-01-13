快訊

搶Apple Car大單！ 鴻海攜手吉利攻汽車代工

全面鎖國！日本政府禁止外國人入境 取消11國豁免

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打破語言障礙即時溝通：M2真無線翻譯耳機 同時也是高品質藍芽耳機！

聯合新聞網 / 有.設計 uDesign

資訊發達的現在，與國際接軌已無難事，但語言溝通仍存在著一定的門檻，為了實現能夠打破語言障礙即時溝通這個理想，Timekettle時空壺曾經推出WT2 PLUS 實時翻譯耳機，在全球獲得破萬人支持與好評，吸收眾多使用者意見後，我們改良了WT2 PLUS，在體積縮小與性能方面提升，也將原先翻譯耳機無法當作一般藍牙耳機使用的痛點打破 - M2就此誕生！

「時空壺M2」是一款更具通用性的AI翻譯設備，具備近幾年流行的TWS（真無線藍牙耳機）功能，同時結合時空壺在AI語音翻譯的專利技術，實現邊說邊譯"同傳效果，支援40種語言在線翻譯，具備三種翻譯模式：觸控模式下，雙方各佩戴一隻耳機，輕觸就能開始使用，邊說邊譯，實現同傳效果，適合商務會議、旅遊出行中長時間對話場合。

聽譯模式下，一方佩戴耳機，手機持續收取外界聲音並即時同傳到耳機，適合聽課、聽演講、會議旁聽等單向資訊接收場合。外放模式下，一方佩戴耳機，另一方使用手機進行雙向對話翻譯，適用短時間的交流場合。三種模式涵蓋了出國旅遊、商務辦公、會議記錄、聽課採訪等諸多生活和工作場景下的多樣化需求。此外，還增加了音樂、通话、语音助理等日常生活及娛樂需求。結合了多項功能及優點，M2就是你的日常真無線藍芽耳機，但在最需要消除語言隔閡時，M2也能挺聲而出，化解語言問題！

1/31前，有.設計限時集購6折，詳情請見網站查詢

語言 AI

延伸閱讀

「甄嬛傳」皇后霸氣奪人心！導演鄭曉龍卻吐真言「後悔找蔡少芬」

耳機忘在早餐店！老闆幫保管苦等2個月 失主感動用新台幣報復

耳機戴「無線」才王道？ 有線派戰起來：用烤箱音質還比它好

耳掛式耳機為何不流行了？網列舉多項致命缺陷

相關新聞

滿額抽餐券、打卡送飲料！韓定食「偷飯賊」插旗北車

隸屬於兩班家韓式餐飲集團旗下的「偷飯賊」，將於1月14日起正式進駐微風台北車站。店內除了供應石鍋拌飯、豆腐煲等料理之外，...

Dyson吹風機「全瑰麗紅」春節特別版「紅」運登台

每年都會在重要節日推出特別色版本的Dyson Supersonic吹風機，今年推出超搶眼的「全瑰麗紅」春節特別版，全機身...

打破語言障礙即時溝通：M2真無線翻譯耳機 同時也是高品質藍芽耳機！

資訊發達的現在，與國際接軌已無難事，但語言溝通仍存在著一定的門檻，為了實現能夠打破語言障礙即時溝通這個理想，Timekettle時空壺曾經推出WT2 PLUS 實時翻譯耳機，在全球獲得破萬人支持與好評，吸收眾多使用者意見後，我們改良了WT2 PLUS，在體積縮小與性能方面提升，也將原先翻譯耳機無法當作一般藍牙耳機使用的痛點打破 - M2就此誕生！

跟時間玩躲貓貓？RADO X Formafantasma聯名腕表很有戲

看不見的不一定不存在，有時隱而不顯、反而更引人注目。瑞士雷達表（RADO）與屢獲殊榮的義大利設計團隊Formafanta...

最可愛的聯名來了！:CHOCOOLATE跨界奇奇與蒂蒂、PUMA攜手史奴比

沒有最可愛，只有更可愛到讓人失心瘋的聯名又來了！潮牌:CHOCOOLATE選擇和奇奇與蒂蒂（CHIP'N'DALE ）...

當微繪琺瑯遇上台灣膠彩畫 元亨利鐘表藝術交流特展

自人類文明啟迪以來，繪畫以不同形式呈現，從最早的雕刻、彩繪，在東西方開枝散葉，各有巧妙不同。台中元亨利鐘表與瑞士微繪琺瑯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。