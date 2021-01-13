打破語言障礙即時溝通：M2真無線翻譯耳機 同時也是高品質藍芽耳機！

資訊發達的現在，與國際接軌已無難事，但語言溝通仍存在著一定的門檻，為了實現能夠打破語言障礙即時溝通這個理想，Timekettle時空壺曾經推出WT2 PLUS 實時翻譯耳機，在全球獲得破萬人支持與好評，吸收眾多使用者意見後，我們改良了WT2 PLUS，在體積縮小與性能方面提升，也將原先翻譯耳機無法當作一般藍牙耳機使用的痛點打破 - M2就此誕生！

「時空壺M2」 是一款更具通用性的AI翻譯設備，具備近幾年流行的TWS（真無線藍牙耳機）功能，同時結合時空壺在AI語音翻譯的專利技術，實現邊說邊譯"同傳效果，支援40種語言在線翻譯，具備三種翻譯模式：觸控模式下，雙方各佩戴一隻耳機，輕觸就能開始使用，邊說邊譯，實現同傳效果，適合商務會議、旅遊出行中長時間對話場合。

聽譯模式下，一方佩戴耳機，手機持續收取外界聲音並即時同傳到耳機，適合聽課、聽演講、會議旁聽等單向資訊接收場合。外放模式下，一方佩戴耳機，另一方使用手機進行雙向對話翻譯，適用短時間的交流場合。三種模式涵蓋了出國旅遊、商務辦公、會議記錄、聽課採訪等諸多生活和工作場景下的多樣化需求。此外，還增加了音樂、通话、语音助理等日常生活及娛樂需求。結合了多項功能及優點，M2就是你的日常真無線藍芽耳機，但在最需要消除語言隔閡時，M2也能挺聲而出，化解語言問題！