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愛馬仕粉都驚艷！最想要的Nantucket鍊帶來了

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
愛馬仕經典的Nantucket腕表推出全新的鍊帶款式。圖／愛馬仕提供
愛馬仕經典的Nantucket腕表推出全新的鍊帶款式。圖／愛馬仕提供

2021伊始，愛馬仕（HERMES）最具代表性的女表之一Nantucket將推出全新的鍊帶款！愛馬仕以皮革工藝享譽全球，因此目前在品牌的表款中，搭配皮革表帶的款式佔了多數，包括連為搭配Apple Watch而推出的皮革表帶也非常暢銷。但是對於現今的女性消費者而言，腕表除了是身份品味的象徵之外，也是整體造型畫龍點睛不可忽視的一個重要細節。

因此，愛馬仕為外形靈感來自錨鍊的Nantucket腕表特別創作出嶄新的鍊帶。鍊結的造型有別於原始錨鍊形狀，設計團隊取自Nantucket長方形外觀，並將其扭曲，鍊帶如同從原本細長的表殼延伸出去，一節一節扭曲連結再回到表殼，像一條無限迴旋的手鍊，是如珠寶手鍊般，比皮表帶款更適合造型搭配的腕表的專屬設計。

全新設計鍊帶表款將於2月1日起全球同步上市，備有18K玫瑰金與316L精鋼兩種材質，目前僅有迷你尺寸(T的腕表款式選擇。鍊帶本身亦可單獨銷售，可搭配既有的迷你尺寸Nantucket皮表帶腕表替換配戴。

Nantucket飄花鑲鑽精鋼鍊表，24萬8900元。圖／愛馬仕提供
Nantucket飄花鑲鑽精鋼鍊表，24萬8900元。圖／愛馬仕提供
Nantucket 精鋼鍊表，10萬5800元。圖／愛馬仕提供
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愛馬仕經典的Nantucket腕表推出全新的鍊帶款式。圖／愛馬仕提供
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Nantucket 玫瑰金鑲鑽鍊表，62萬0100元。圖／愛馬仕提供
Nantucket 玫瑰金鑲鑽鍊表，62萬0100元。圖／愛馬仕提供
Nantucket玫瑰金鍊表，33萬3900元。圖／愛馬仕提供
Nantucket玫瑰金鍊表，33萬3900元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕經典的Nantucket腕表推出全新的鍊帶款式。圖／愛馬仕提供
愛馬仕經典的Nantucket腕表推出全新的鍊帶款式。圖／愛馬仕提供
愛馬仕經典的Nantucket腕表推出全新的鍊帶款式。圖／愛馬仕提供
愛馬仕經典的Nantucket腕表推出全新的鍊帶款式。圖／愛馬仕提供

腕表 愛馬仕

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