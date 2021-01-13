愛馬仕粉都驚艷！最想要的Nantucket鍊帶來了

2021伊始，愛馬仕（HERMES）最具代表性的女表之一Nantucket將推出全新的鍊帶款！愛馬仕以皮革工藝享譽全球，因此目前在品牌的表款中，搭配皮革表帶的款式佔了多數，包括連為搭配Apple Watch而推出的皮革表帶也非常暢銷。但是對於現今的女性消費者而言，腕表除了是身份品味的象徵之外，也是整體造型畫龍點睛不可忽視的一個重要細節。

因此，愛馬仕為外形靈感來自錨鍊的Nantucket腕表特別創作出嶄新的鍊帶。鍊結的造型有別於原始錨鍊形狀，設計團隊取自Nantucket長方形外觀，並將其扭曲，鍊帶如同從原本細長的表殼延伸出去，一節一節扭曲連結再回到表殼，像一條無限迴旋的手鍊，是如珠寶手鍊般，比皮表帶款更適合造型搭配的腕表的專屬設計。