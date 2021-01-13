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三宅一生HOMME PLISSÉ麗晶開幕 櫥窗秒飛日本複製青山店
全台第三家HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE專門店，於日前在麗晶精品B2盛大開幕，以日本青山店的店裝作為靈感延續設計，大量的嶄新色彩、別緻的縹染新系列，成為當季最新穎的單品。
三宅一生旗下品牌HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE於微風廣場、新光三越A9皆有設櫃，全新開幕的麗晶專門店為全台第三家，將打褶工藝與獨特色彩魅力結合，為都會男士服裝帶來不同思維。HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE自2013年成立，以經典Miyake pleats縐褶為基礎，服裝因壓褶帶來舒適延展性，也蘊藏了設計美學與品牌標誌性的工藝。全新麗晶精品HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE的店裝靈感與日本青山店同步，成為全台首個未使用人型模特兒作為櫥窗的店鋪，以店員穿上服裝作為律動表現，櫥窗與架上的陳列，則讓單純的商品躍升為藝廊展件的定位，跳脫既定服裝的框架。
2021春夏以「Meet Your New Self．認識新的自己」為主要概念，大量色彩、印花造就獨特樣貌。季節新色包括撞色的螢光綠、藍、紫色，或帶著灰綠調性的金屬大地色彩，可輕易搭襯其他服裝，輕盈快乾且實穿；此外，聚酯面料轉印至牛仔面料漂白後產生的隨機花纹，造就了本季別開生面的「縹染」，讓長、短版外套有迷幻的圖樣，為男裝挹注了飄逸的神采。
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