三宅一生HOMME PLISSÉ麗晶開幕 櫥窗秒飛日本複製青山店

全台第三家HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE專門店，於日前在麗晶精品B2盛大開幕，以日本青山店的店裝作為靈感延續設計，大量的嶄新色彩、別緻的縹染新系列，成為當季最新穎的單品。

三宅一生旗下品牌HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE於微風廣場、新光三越A9皆有設櫃，全新開幕的麗晶專門店為全台第三家，將打褶工藝與獨特色彩魅力結合，為都會男士服裝帶來不同思維。HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE自2013年成立，以經典Miyake pleats縐褶為基礎，服裝因壓褶帶來舒適延展性，也蘊藏了設計美學與品牌標誌性的工藝。全新麗晶精品HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE的店裝靈感與日本青山店同步，成為全台首個未使用人型模特兒作為櫥窗的店鋪，以店員穿上服裝作為律動表現，櫥窗與架上的陳列，則讓單純的商品躍升為藝廊展件的定位，跳脫既定服裝的框架。