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還掛著牛鈴的小乳牛超可愛！MIKIMOTO限量胸針萌迎牛年

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
MIKIMOTO推出可愛的乳牛造型胸針並推薦多款南洋黃金珍珠作品迎接即將到來的農曆新年。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO推出可愛的乳牛造型胸針並推薦多款南洋黃金珍珠作品迎接即將到來的農曆新年。圖／MIKIMOTO提供

農曆曆法記錄著四季的變化，所以農曆新年又稱春節，意指春天從此到來，因此期待送舊迎新的喜悅、與闔家團圓的幸福時光，這份愉悅也溫暖了凜冽冬日。以珍珠聞名的超高級珠寶品牌MIKIMOTO，為即將到來的農曆新年，以今年的干支年「牛年」為主題的乳牛造型胸針，並推薦多款象徵圓滿豐澤的南洋黃金珍珠作品，讓配戴應景的幸運珠寶為新的一年揭開華美的序幕。

全新的乳牛造型胸針，以品牌著名的珍珠作為牛鈴，銀製的身體鍍黑銠裝飾作為斑紋，並透過經典且細膩的金雕工藝，繪出牛身上的毛流，精巧又不失童趣，是新年贈禮、自己收藏、或為生肖屬牛的親朋好友明智紀念的絕佳選擇。台灣限量30只，採預約販售制。

而若是年節期間走春出遊、拜訪親友，配戴充滿喜氣、象徵圓滿又招財的南洋黃金珍珠作品也非常適合。MIKIMOTO的珠寶作品均精選直徑9毫米以上的大顆渾圓南洋珍珠，不論是容易配搭的多款項鍊鍊墜，以及白天晚上出入不同場合都很適合的Day & Night系列，選擇豐富可依個人配戴習慣為自己和身邊的人沾染新年喜氣新希望。

MIKIMOTO Day & Night系列南洋黃金珍珠鑽戒，18K白金鑲嵌鑽石、南洋黃金珍珠（珍珠尺寸約12.00-12.49mm），25萬8,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Day & Night系列南洋黃金珍珠鑽戒，18K白金鑲嵌鑽石、南洋黃金珍珠（珍珠尺寸約12.00-12.49mm），25萬8,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO乳牛造型胸針，銀製、日本Akoya珍珠（珍珠尺寸約3.75mm）、實品大小高度約1.5公分，16,000元，台灣限量30只，預約販售。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO乳牛造型胸針，銀製、日本Akoya珍珠（珍珠尺寸約3.75mm）、實品大小高度約1.5公分，16,000元，台灣限量30只，預約販售。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Day & Night系列南洋黃金珍珠鑽石耳環，18K白金鑲嵌鑽石、南洋黃金珍珠（珍珠尺寸約11.00-11.49mm），33萬5,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Day & Night系列南洋黃金珍珠鑽石耳環，18K白金鑲嵌鑽石、南洋黃金珍珠（珍珠尺寸約11.00-11.49mm），33萬5,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO南洋黃金珍珠鑽石墜鍊，18K黃金鑲嵌鑽石、南洋黃金珍珠（珍珠尺寸約9.50-9.99mm），18萬元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO南洋黃金珍珠鑽石墜鍊，18K黃金鑲嵌鑽石、南洋黃金珍珠（珍珠尺寸約9.50-9.99mm），18萬元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO南洋黃金珍珠手鍊，18K黃金釦頭、南洋黃金珍珠（珍珠尺寸約10.0-10.40mm），38萬元。（價格會因珍珠尺寸大小不同、而有所不同）圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO南洋黃金珍珠手鍊，18K黃金釦頭、南洋黃金珍珠（珍珠尺寸約10.0-10.40mm），38萬元。（價格會因珍珠尺寸大小不同、而有所不同）圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO南洋黃金珍珠鑽石墜鍊，18K黃金鑲嵌鑽石、南洋黃金珍珠（珍珠尺寸約15.0-15.49mm），45萬1,000元，台北101旗艦店獨家販售。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO南洋黃金珍珠鑽石墜鍊，18K黃金鑲嵌鑽石、南洋黃金珍珠（珍珠尺寸約15.0-15.49mm），45萬1,000元，台北101旗艦店獨家販售。圖／MIKIMOTO提供
（由上至下）MIKIMOTO南洋黃金珍珠鑽石手鍊，41,700元；M Collection南洋黃金珍珠鑽戒，24萬8,000元；南洋黃金珍珠手鍊，約38萬元（價格會因珍珠尺寸大小不同、而有所不同。圖／MIKIMOTO提供
（由上至下）MIKIMOTO南洋黃金珍珠鑽石手鍊，41,700元；M Collection南洋黃金珍珠鑽戒，24萬8,000元；南洋黃金珍珠手鍊，約38萬元（價格會因珍珠尺寸大小不同、而有所不同。圖／MIKIMOTO提供

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