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還掛著牛鈴的小乳牛超可愛！MIKIMOTO限量胸針萌迎牛年
農曆曆法記錄著四季的變化，所以農曆新年又稱春節，意指春天從此到來，因此期待送舊迎新的喜悅、與闔家團圓的幸福時光，這份愉悅也溫暖了凜冽冬日。以珍珠聞名的超高級珠寶品牌MIKIMOTO，為即將到來的農曆新年，以今年的干支年「牛年」為主題的乳牛造型胸針，並推薦多款象徵圓滿豐澤的南洋黃金珍珠作品，讓配戴應景的幸運珠寶為新的一年揭開華美的序幕。
全新的乳牛造型胸針，以品牌著名的珍珠作為牛鈴，銀製的身體鍍黑銠裝飾作為斑紋，並透過經典且細膩的金雕工藝，繪出牛身上的毛流，精巧又不失童趣，是新年贈禮、自己收藏、或為生肖屬牛的親朋好友明智紀念的絕佳選擇。台灣限量30只，採預約販售制。
而若是年節期間走春出遊、拜訪親友，配戴充滿喜氣、象徵圓滿又招財的南洋黃金珍珠作品也非常適合。MIKIMOTO的珠寶作品均精選直徑9毫米以上的大顆渾圓南洋珍珠，不論是容易配搭的多款項鍊鍊墜，以及白天晚上出入不同場合都很適合的Day & Night系列，選擇豐富可依個人配戴習慣為自己和身邊的人沾染新年喜氣新希望。
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