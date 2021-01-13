千元有找超親民 Philips WiZ系列輕鬆打造智慧居家照明

起床就自動開燈、動口說出指令就能隨時開關燈，甚至讓全室燈光依照整天時間自動配合戶外變化，智慧家庭照明現在不只越來越聰明，價格也越來越親民！昕諾飛宣布推出Philips Wi-Fi WiZ系列新品，包括全彩球泡、調光崁燈、全彩燈帶、智慧插座與動作感應器，運用家裡Wi-Fi就能簡單安裝上手，且每款單品都只要千元以內就能搞定。

Philips Wi-Fi WiZ系列省去過往需安裝橋接器的繁瑣，運用家裡Wi-Fi就能連網串聯所有燈具，可透過手機App控制球泡亮度與色溫，變化高達1,600萬種光色，也可使用遙控器或語音控制，支援Google助理中文聲控，也可設定Siri捷徑快速切換不同照明情境。於App中還可隨時檢視每個產品的能源消耗，更可以在外出時，啟動居家安全模式，讓居家燈源仍可以依照日常作息規劃自動點亮。

昕諾飛也攜手特力屋與良興電子等多家通路業者進行推廣，希望讓智慧照明更普及於民眾的日常生活。特力集團總裁何湯雄表示，特力屋近年積極布局「社區店」，以約百坪賣場型態進駐全台城市蛋黃區與都會熱門商圈，今年預計展店40間以上，並推出眾多創新服務，如專業師傅駐店提供免費諮詢、工具租借等，提供消費者全方位居家解決方案。而物聯網連結多項裝置與服務，其背後代表的也就是串聯多項化的產業，特力屋正好可以扮演居中連結特質，連結多元服務，實現智能家居環境最後一哩。